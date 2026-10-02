Bóng chuyền nam Việt Nam quật ngã Indonesia ở ASIAD

Bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc đả bại Indonesia. Ảnh: VFV.

Sau chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan, thầy trò HLV Federico Rampazzo bước vào cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với Indonesia. Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau trong năm 2026, sau khi mỗi bên đã có một chiến thắng.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Ngọc Thuân cùng các đồng đội nhanh chóng tạo thế trận áp đảo và giành chiến thắng ở hai set đầu với tỷ số lần lượt 25-19 và 25-23.

Indonesia không dễ dàng bỏ cuộc. Đại diện Đông Nam Á tận dụng những thời điểm Việt Nam chùng xuống để giành chiến thắng 25-21 ở set ba, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng lật ngược tình thế.

Tuy nhiên, Việt Nam kịp thời lấy lại sự ổn định trong set quyết định. Bộ ba Ngọc Hiếu, Văn Phương và Ngọc Thuân liên tục ghi điểm, giúp đội nhà duy trì khoảng cách an toàn trước khi khép lại set đấu với tỷ số 25-22.

Chung cuộc, Việt Nam giành chiến thắng với các tỷ số 25-19, 25-23, 21-25 và 25-22. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tại ASIAD 2026. Kết quả giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo giành quyền vào trận tranh hạng 9 với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 3/10.

Màn trình diễn trước Indonesia mang đến tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nam Việt Nam. Sau chức vô địch SEA V.League 2026, Ngọc Thuân và các đồng đội cho thấy sự ổn định trước những đối thủ trong khu vực, đồng thời có thêm cơ hội cải thiện thứ hạng tại sân chơi châu lục.