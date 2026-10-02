HLV Kim Sang-sik nói gì sau trận thắng Pakistan?

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa thực sự thuyết phục, tạo ra ít cơ hội và để Pakistan mở tỷ số ở phút 31 sau sai lầm ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik giúp đội bóng áo đỏ thay đổi thế trận.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với màn thể hiện của các học trò, đặc biệt là trong hiệp 2

Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt ghi bàn, hoàn tất màn ngược dòng 4-2. Đặc biệt, Đình Bắc tỏa sáng sau khi vào sân với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận: “Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng này và muốn dành lời cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân hôm nay cũng như những khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà”.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, điều kiện thời tiết là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam thi đấu thiếu tập trung ở hiệp đầu.

“Hôm nay, thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu”, ông Kim nói.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2

HLV Kim Sang-sik hài lòng hơn với màn trình diễn sau giờ nghỉ: “Sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã thắng”.

Ở trận tranh hạng ba ngày 5.10, Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia, đội từng bị thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại ở cả hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng Malaysia hiện đã có nhiều thay đổi về lực lượng.

“So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước trận đấu. Vì vậy, vấn đề thể lực và khả năng xoay tua sẽ được đặc biệt chú trọng.

HLV Kim Sang-sik cũng cho biết, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra thể trạng và trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều.