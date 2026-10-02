TS Nguyễn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II giai đoạn 2026 - 2031, diễn ra tại TP. Cervia (Ý), TS Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam - được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đại hội đồng được tổ chức ngày 1/10 (giờ địa phương), nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Cervia 2026, nhằm kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sự kiện diễn ra từ ngày 30/9 đến 5/10 tại TP. Cervia, quy tụ các hoạt động thi đấu, đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam tới cộng đồng võ thuật thế giới.

TS Nguyễn Ngọc Anh (đứng) - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam, được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ II giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: BTC

Trọng tâm của chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Ý 2026, với sự tham dự của hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Giải do Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Ý tổ chức.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự Cervia 2026 gồm 83 thành viên, do TS Nguyễn Ngọc Anh làm trưởng đoàn. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện có đại diện 45 quốc gia tham gia, trong đó có Việt Nam, Ý, Pháp, Nga, Đức, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và nhiều quốc gia khác.

Hệ thống thi đấu tại Cervia 2026 được thiết kế cho nhiều nhóm tuổi, từ võ sinh trẻ đến vận động viên 41 - 60 tuổi, với các nội dung đối kháng, quyền thuật và đối luyện.

Ở nhóm 18 - 40 tuổi, các nội dung đối kháng nam, nữ được tổ chức theo hạng cân với hai hình thức H1 (không đội mũ, không mặc giáp) và H2 (sử dụng mũ, giáp cùng bảo hộ khuỷu tay). Các nội dung quyền gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện.

Đối với võ sinh dưới 17 tuổi, chương trình có thêm các nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện. Nhóm vận động viên 41 - 60 tuổi thi quyền tự chọn và đối luyện.

Cervia 2026 là dịp để võ cổ truyền Việt Nam giới thiệu hệ thống kỹ thuật, quyền thuật và đối kháng đa dạng, đồng thời tạo sân chơi quốc tế cho nhiều thế hệ võ sinh, góp phần tăng cường giao lưu và kết nối cộng đồng võ thuật Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.