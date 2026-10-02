Tuyển nữ Nhật Bản hạ gục Triều Tiên sau 120 phút nghẹt thở ở chung kết

Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên tạo nên trận cầu kịch tính.

Nhật Bản nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội. Phút 6, Kamiya thử sức bằng cú vô-lê từ khoảng cách xa nhưng bóng đi thiếu chính xác. Năm phút sau, hàng thủ CHDCND Triều Tiên mắc sai lầm, để Kamiya cướp bóng và đối mặt thủ môn Yu Son Gum. Tuy nhiên, người gác đền CHDCND Triều Tiên xuất sắc cứu thua.

Sau quãng thời gian chuệch choạc, CHDCND Triều Tiên dần lấy lại thế trận. Phút 16, Kim Kyong Yong có cơ hội thuận lợi sau đường căng ngang của đồng đội nhưng cú dứt điểm cận thành lại đi ra ngoài. Nhật Bản đáp trả với pha đánh đầu nguy hiểm của Yanase Funa ở phút 21, song thủ môn CHDCND Triều Tiên vẫn kịp thời phản xạ.

Đến phút 32, Nhật Bản phá vỡ thế cân bằng. Funa thoát xuống bên cánh trái rồi đưa bóng vào khu vực cấm địa. Shiokoshi dứt điểm nhưng bị hậu vệ CHDCND Triều Tiên chặn lại. Ueno lập tức xuất hiện đúng lúc, tung cú đá bồi đưa Nhật Bản dẫn 1-0.

CHDCND Triều Tiên suýt gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ khi một quả đá phạt góc được thực hiện thẳng về phía khung thành. Thủ môn Nhật Bản phải trổ tài cứu thua.

Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước CHDCND Triều Tiên.

Sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đảo chiều. Phút 47, Kum Jong thực hiện quả treo bóng đầy khó chịu. Quỹ đạo bóng bất ngờ hướng thẳng vào khung thành khiến thủ môn Ohba Shu lúng túng, đẩy bóng qua vạch vôi. CHDCND Triều Tiên nhờ đó san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thua, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đối thủ. Phút 69, Han Jin Hong phối hợp với Jon Ryong Jong trước khi cầu thủ này xoay người dứt điểm hiểm hóc, đưa CHDCND Triều Tiên vượt lên dẫn 2-1.

Những tưởng lợi thế ấy đủ giúp CHDCND Triều Tiên bảo toàn chiến thắng, nhưng Nhật Bản không buông xuôi. Phút 86, Hanon xử lý bước một khéo léo, vượt qua hậu vệ CHDCND Triều Tiên rồi dứt điểm quyết đoán, quân bình tỷ số 2-2.

Năm phút bù giờ và 2 hiệp phụt không chứng kiến thêm bàn thắng buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu để phân định chức vô địch ASIAD. Trên chấm 11 m, Nhật Bản bản lĩnh hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3.

Nhật Bản vươn lên nắm giữ kỷ lục 4 lần vô địch, hơn chính CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc với 3 lần. Họ cũng chứng tỏ vị thế số 1 châu lục khi giành HCV ở 3 kỳ đại hội gần nhất.