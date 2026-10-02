Tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan, HLV Kim Sang-sik nói lời cảm ơn

HLV Kim Sang-sik hài lòng về trận thắng Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn ngược dòng ấn tượng trước Pakistan. Dù bị dẫn bàn trong hiệp 1, thầy trò HLV Kim Sang-sik bùng nổ sau giờ nghỉ, giành chiến thắng 4-2 và cán đích ở vị trí nhì bảng B và giành quyền tranh hạng ba.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc không thực sự thuyết phục. Trước điều kiện thời tiết nóng, các cầu thủ áo đỏ gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung và tổ chức lối chơi. Phút 31, sai lầm của Ngọc Bảo tạo cơ hội để Pakistan mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ, diện mạo của Việt Nam thay đổi hoàn toàn. HLV Kim Sang-sik thực hiện những điều chỉnh về nhân sự và các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị nhanh chóng tạo ra khác biệt. Đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi 4 bàn, hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Pakistan.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành lời cảm ơn tới các học trò và người hâm mộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng thời tiết nóng đã ảnh hưởng đáng kể tới sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp đấu đầu tiên.

“Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua. Sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số thay đổi về nhân sự và các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã thắng”, HLV Kim chia sẻ.

Đối thủ của Việt Nam ở trận tranh hạng ba là Malaysia. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 16 giờ ngày 5/10.

Malaysia đang sở hữu thành tích đáng chú ý tại giải khi lần lượt đánh bại Singapore 6-0, Bangladesh 3-0 và hòa Indonesia 0-0. Đội bóng này có cùng điểm số và hiệu số với Indonesia nhưng xếp sau do kém số bàn thắng, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào chung kết.

Đây cũng là màn tái ngộ đáng chú ý giữa Việt Nam và Malaysia. Hoàng Đức cùng các đồng đội từng đánh bại đối thủ này ở cả hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng, Malaysia hiện tại đã có nhiều thay đổi về lực lượng.

“So với đội Malaysia mà chúng tôi từng đối đầu ở AFF Cup, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, HLV Kim nói.

Thách thức lớn nhất với Việt Nam lúc này là bài toán thể lực. Sau 4 trận đấu tại giải, các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày trong điều kiện thời tiết nóng, trong khi quãng nghỉ trước trận tranh hạng ba chỉ kéo dài hai ngày.

HLV Kim khẳng định đội tuyển vẫn sẽ dành sự tập trung cao nhất cho cuộc đối đầu Malaysia: “Tôi biết đây đã là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng thể lực của từng cầu thủ, đồng thời cân nhắc trao cơ hội cho những gương mặt chưa được thi đấu nhiều. Trận tranh hạng ba vì thế sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng xoay tua đội hình và duy trì sức bền của đội tuyển Việt Nam.