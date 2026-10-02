Ngày thi đấu thứ hai Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi: Cao Bằng duy trì mạch thắng

Ngày thi đấu thứ hai của giải diễn ra 36 trận đấu ở các nội dung nam, nữ thuộc nhiều nhóm tuổi. Các đội tiếp tục tranh tài tại vòng bảng, tạo nên những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao.

Trong ngày, các trận đấu diễn ra tại 4 bảng A, B, C và D theo từng nhóm tuổi. Nội dung nữ gồm các nhóm 40 - 46, 47 - 53, 54 - 60 và từ 61 tuổi trở lên; nội dung nam gồm các nhóm 45 - 51, 52 - 58, 59 - 65 và trên 61 tuổi. Nhiều đội tiếp tục duy trì phong độ ổn định, liên tiếp giành chiến thắng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, Thái Nguyên, Cao Bằng, Công ty Nam Thăng Long, Công ty Đỗ Quyên, xã Yên Phong, xã Phù Ninh và xã Chợ Rã.

Tham dự giải, đoàn Cao Bằng có 8 đội với 80 vận động viên, tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung. Qua 2 ngày, các đội của tỉnh đã thi đấu 8 trận và đều giành chiến thắng, tạo thuận lợi cho việc cạnh tranh thứ hạng khi kết thúc vòng bảng.

Các vận động viên nữ Cao Bằng nhóm tuổi 54 - 60 thi đấu sôi nổi tại vòng bảng.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, các vận động viên thi đấu cống hiến, quyết tâm trong từng pha bóng. Những tình huống giằng co, các pha cứu bóng và phối hợp tấn công tạo nên không khí thi đấu sôi nổi. Giải thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Theo kế hoạch, ngày 3/10, các đội sẽ thi đấu lượt cuối vòng bảng để xác định những đội có thành tích cao giành quyền vào vòng trong. Cùng với đó, giải sẽ tổ chức các trận đấu ở nội dung nữ nhóm tuổi 54 - 60 và từ 61 tuổi trở lên; thi đấu bán kết nội dung nam nhóm tuổi 45 - 51.

Các trận đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 4/10 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh.