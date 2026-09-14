Tuyển nữ Nhật Bản đè bẹp Thái Lan 8-0

Thái Lan (áo đỏ) thua thảm trước tuyển nữ Nhật Bản.

Dù chỉ mang đến giải đấu đội hình B gồm nhiều gương mặt trẻ sinh sau năm 2000, các cô gái xứ sở hoa anh đào vẫn chứng minh khoảng cách đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với đại diện Đông Nam Á.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại sân Shizuoka Ecopa, Nhật Bản dồn lên áp đặt lối chơi và có bàn mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 3 nhờ cú dứt điểm sấm sét của Nakashima. Sức tấn công vũ bão từ đội chủ nhà khiến hàng thủ Thái Lan liên tục chao đảo. Dù thủ môn xứ Chùa vàng có một vài tình huống cứu thua xuất sắc, hiệp một vẫn khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về Nhật Bản.

Sang hiệp hai, kịch bản không có gì thay đổi. Đội tuyển nữ Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận, đá thong dong nhưng vẫn ghi thêm 4 bàn thắng nữa để ấn định thắng lợi hủy diệt 8-0. Trận thua đậm lộ rõ điểm yếu kinh nghiệm của Thái Lan khi họ cũng mang đến giải đấu này nhiều nhân tố mới ở độ tuổi 19, 20.

Với chiến thắng 8-0 kèm hiệu số dương lớn, chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh tuyệt đối và nắm chắc ngôi đầu trong tay. Tấm vé đi tiếp với vị trí nhất bảng khó thoát khỏi tay các nhà đương kim vô địch khi khoảng cách trình độ của họ so với phần còn lại là quá lớn.

Ngược lại, trận thua quá đậm khiến hiệu số bàn thắng bại của Thái Lan tụt sâu xuống mức âm 8 và đẩy họ vào thế cực kỳ bất lợi. Trận thua tai hại bắt buộc đại diện xứ Chùa vàng phải dốc toàn lực để giành chiến thắng trong các lượt trận còn lại nếu muốn tự quyết định số phận và cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Trong khi đó, cục diện bảng đấu cũng mang đến cả cơ hội lẫn thách thức lớn cho Việt Nam sau khi tuyển nữ để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-2. Kết quả này biến hai lượt trận tiếp theo gặp Nhật Bản và đối đầu trực tiếp với Thái Lan trở thành những trận chung kết sống còn đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong cuộc đua giành tấm vé nhì bảng hoặc suất vớt cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Ở lượt đấu thứ 2 diễn ra vào ngày 17/9, Nhật Bản sẽ gặp tuyển nữ Việt Nam, còn Thái Lan đấu Đài Loan Trung Quốc.