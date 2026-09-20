Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc

Sau khi toàn thắng Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng tỷ số 3-0 tại vòng bảng, Việt Nam đứng nhì bảng D sau thất bại 1-3 trước Hàn Quốc. Kết quả này đưa Thanh Thúy và đồng đội chạm trán Trung Quốc, đội bóng được đánh giá cao hơn về lực lượng và kinh nghiệm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 3 set đấu rất cố gắng. Ảnh: Hiền Trần

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và bám đuổi đối thủ trong những điểm số đầu tiên. Ánh Thảo, Bích Thủy và Như Anh ghi những điểm quan trọng, giúp đội duy trì thế trận tương đối cân bằng.

Tuy nhiên, khi bắt nhịp, Trung Quốc nhanh chóng thể hiện sức mạnh. Những pha tấn công có lực cùng khả năng tổ chức tốt giúp đội bóng áo đỏ tạo cách biệt 16-11 rồi 22-13, trước khi khép lại set đầu với chiến thắng 25-16.

Sang set 2, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát trận đấu. Việt Nam có những thời điểm nỗ lực bám đuổi, nhưng hạn chế ở bước một và xử lý bóng khiến đội không thể duy trì thế trận. Trung Quốc dẫn 16-7 và tiếp tục thắng 25-16.

Set 3 diễn ra với kịch bản tương tự. Việt Nam khởi đầu quyết tâm, trong khi Trung Quốc mắc một số lỗi, nhưng những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam không kéo dài. Đối thủ nhanh chóng gia tăng cách biệt và thắng 25-11.

Thua chung cuộc 0-3, đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Thanh Thúy cùng đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu ở nhóm tranh hạng 5-8, với đối thủ tiếp theo là Indonesia.