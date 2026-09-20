Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và sáng 22/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan; Nữ Nhật Bản vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và sáng 22/9: Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 - Việt Nam vs Thái Lan; Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc vs Triều Tiên...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và rạng sáng 22/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam
- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan (VTV6)
Lịch thi đấu nữ ASIAD 2026
- 14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Bangladesh vs Nữ Myanmar
- 14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Triều Tiên
- 14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Trung Quốc vs Nữ Philippines
- 14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Uzbekistan vs Nữ Hong Kong (Trung Quốc)
- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan (VTV6)
- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Nhật Bản vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 22
- 22h15 ngày 21/9: Xorazm vs Qizilqum Zarafshon
Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 10
- 22h00 ngày 21/9: Otelul Galati vs Corvinul Hunedoara
- 01h00 ngày 22/9: Petrolul Ploiesti vs Miercurea Ciuc
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 10
- 00h30 ngày 22/9: Aldosivi vs Atletico Tucuman
- 05h00 ngày 22/9: Barracas Central vs Independiente Rivadavia
- 07h15 ngày 22/9: Lanus vs Estudiantes de la Plata
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 7
- 05h30 ngày 22/9: Central Espanol vs Montevideo City Torque
Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 27
- 00h00 ngày 22/9: Spaeri vs Dila Gori
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia vòng 8
- 21h00 ngày 21/9: FK Struga vs Arsimi
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-21-9-va-sang-22-9-lich-thi-dau-asiad-2026-nu-viet-nam-vs-nu-thai-lan-nu-nhat-ban-vs-nu-dai-bac-trung-hoa-445009.html