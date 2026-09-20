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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và sáng 22/9: Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan; Nữ Nhật Bản vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và sáng 22/9: Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026 - Việt Nam vs Thái Lan; Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc vs Triều Tiên...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9 và rạng sáng 22/9 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan (VTV6)

Lịch thi đấu nữ ASIAD 2026

- 14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Bangladesh vs Nữ Myanmar

- 14h00 ngày 21/9: Bảng F - Nữ Hàn Quốc vs Nữ Triều Tiên

- 14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Trung Quốc vs Nữ Philippines

- 14h00 ngày 21/9: Bảng G - Nữ Uzbekistan vs Nữ Hong Kong (Trung Quốc)

- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan (VTV6)

- 17h30 ngày 21/9: Bảng E - Nữ Nhật Bản vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa

Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 22

- 22h15 ngày 21/9: Xorazm vs Qizilqum Zarafshon

Lịch thi đấu VĐQG Romania vòng 10

- 22h00 ngày 21/9: Otelul Galati vs Corvinul Hunedoara

- 01h00 ngày 22/9: Petrolul Ploiesti vs Miercurea Ciuc

Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 10

- 00h30 ngày 22/9: Aldosivi vs Atletico Tucuman

- 05h00 ngày 22/9: Barracas Central vs Independiente Rivadavia

- 07h15 ngày 22/9: Lanus vs Estudiantes de la Plata

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 7

- 05h30 ngày 22/9: Central Espanol vs Montevideo City Torque

Lịch thi đấu VĐQG Georgia vòng 27

- 00h00 ngày 22/9: Spaeri vs Dila Gori

Lịch thi đấu VĐQG Bắc Macedonia vòng 8

- 21h00 ngày 21/9: FK Struga vs Arsimi

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

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Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-21-9-va-sang-22-9-lich-thi-dau-asiad-2026-nu-viet-nam-vs-nu-thai-lan-nu-nhat-ban-vs-nu-dai-bac-trung-hoa-445009.html