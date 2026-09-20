'Nữ thần' đấu kiếm Hàn Quốc gây chú ý ở ASIAD 2026

Yang Seung-hye (20 tuổi) đang chuẩn bị cho kỳ ASIAD (Asian Games) đầu tiên trong sự nghiệp. Là thành viên trẻ nhất đội kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc, cô được người hâm mộ gọi là “thần tượng làng kiếm” nhờ kỹ năng và ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, trên sàn đấu, Yang giữ cách tiếp cận nghiêm túc và quyết liệt.

Trong cuộc phỏng vấn với Seoul Economic Daily trước thềm ASIAD Aichi-Nagoya 2026, Yang đặt mục tiêu cùng đội đánh bại Trung Quốc, đối thủ mạnh nhất, để giành chức vô địch nội dung đồng đội. Cô cũng muốn thực hiện động tác ăn mừng hình trái tim, cách ăn mừng chiến thắng đặc trưng của đội kiếm ba cạnh nữ, trước người hâm mộ tại ASIAD.

Yang từng thống trị các giải kiếm ba cạnh nữ cấp trung học khi theo học tại Trường Trung học Thể dục Chungbuk. Cô giành chức vô địch cá nhân nội dung kiếm ba cạnh nữ tại Cup Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 51 năm 2023. Một năm sau, Yang tiếp tục giành HCV tại Giải vô địch đấu kiếm nam và nữ toàn quốc lần thứ 62. Những màn trình diễn này giúp cô được lựa chọn vào danh sách ứng viên đội tuyển quốc gia năm 2025. Yang khi đó bắt đầu tập luyện cùng các đàn chị ở cấp độ đội tuyển. Hiện cô đại diện Hàn Quốc tranh tài ở nội dung đồng đội tại ASIAD.

Yang cho biết việc tập luyện cùng các thành viên lớn tuổi giúp cô nhận ra yêu cầu khắt khe để trở thành một tuyển thủ quốc gia. Cô đặc biệt ấn tượng với cách các đàn chị quản lý bản thân, tập luyện nghiêm túc và luôn sẵn sàng giải thích khi cô gặp khó khăn hoặc có câu hỏi. Trong giới đấu kiếm, Yang được xem là tài năng trẻ tiến bộ rõ rệt sau khi gia nhập đội tuyển quốc gia, theo Chosunbiz.

Cô cho rằng nguyên nhân đến từ chế độ tập tạ khắc nghiệt và có hệ thống của đội tuyển. Thời gian đầu, việc theo kịp những bài tập tạ chưa từng thực hiện khiến Yang gặp căng thẳng và khó khăn. Sau một năm duy trì đều đặn, cô nhận thấy sức mạnh thể chất được cải thiện rõ rệt, đồng thời tinh thần cũng trở nên vững vàng hơn.

Đội kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc đang có phong độ cao kể từ khi Yang gia nhập. Tháng 5, đội giành chức vô địch nội dung đồng đội tại World Cup kiếm ba cạnh nữ của Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế (FIE) ở Saint-Maur, Pháp. Tháng 6, Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc trong trận chung kết đồng đội tại Giải vô địch châu Á ở New Delhi, Ấn Độ, qua đó giành HCV. Đến Giải vô địch thế giới tháng 7, đội tiếp tục giành HCĐ nội dung đồng đội, cho thấy chiều sâu của đội kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc.

Yang cho rằng những kết quả này đến một cách tự nhiên khi cô tin tưởng các đàn chị và thi đấu tự tin. Cô đặt mục tiêu trở thành một vận động viên có thể đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Yang lần đầu cầm kiếm khi còn học trung học cơ sở, sau lời rủ của một người bạn. Từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cô chỉ gắn bó với kiếm ba cạnh. Đây là nội dung cho phép tấn công toàn bộ cơ thể, vì vậy thể hình trở thành một yếu tố quan trọng.

Yang có chiều cao tương đối khiêm tốn nhưng bù đắp bằng khả năng di chuyển linh hoạt. “Nếu đối thủ cao và khỏe, một đòn tấn công đơn giản sẽ không hiệu quả”, cô giải thích về điểm mạnh của mình. Yang chia nhỏ chuyển động bằng bộ pháp, tạo ra nhiều động tác để tìm kiếm khoảng trống. Việc tập luyện cùng các kiếm thủ nam thời trung học cũng giúp cô cải thiện tốc độ và sức mạnh. Theo Yang, đây là nền tảng để đối phó với những cuộc đấu đòi hỏi nhiều sức mạnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Yang mới bước sang tuổi 20 nhưng đã là thành viên chính thức của đội kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc. Khi được hỏi cách giải tỏa căng thẳng, cô đưa ra câu trả lời khá bất ngờ: tập luyện nhiều hơn. Yang cho biết nếu cảm thấy khối lượng tập luyện chưa đủ, sự lo lắng sẽ xuất hiện trong các trận đấu. Ngược lại, cô nhận thấy kết quả thường tốt khi chuẩn bị nhiều nhất có thể trước cuộc thi. Vì vậy, nữ kiếm thủ cố gắng duy trì thói quen này ngay cả khi việc tập luyện trở nên khó khăn và căng thẳng.

Yang cũng được gọi là “nữ thần đấu kiếm” nhờ ngoại hình nổi bật cùng thành tích thi đấu ấn tượng. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể ở cả Hàn Quốc và nước ngoài. Sự ủng hộ này vừa tiếp thêm sức mạnh, vừa tạo ra áp lực đối với Yang. Cô cho biết đang cố gắng đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng màn trình diễn trên sàn đấu. Nữ kiếm thủ hiện sở hữu gần 80.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, chủ yếu chia sẻ các khoảnh khắc liên quan đến sự nghiệp thể thao.

Linh Vũ