Nhận định trận đấu Atletico Madrid vs Real Madrid, 21h15 ngày 20.9: Long tranh hổ đấu

Phong độ Atletico Madrid vs Real Madrid

Được kỳ vọng sẽ chen chân vào đường đua song mã giữa Barcelona và Real Madrid nhưng ngay sau vạch xuất phát, Atletico Madrid đã ít nhiều thể hiện bộ mặt bất ổn. Trải qua 6 vòng đấu, đội chủ sân Metropolitano kiếm được 13 điểm từ thành tích 4 thắng, 1 hòa và 1 bại.

Trong đó, 2 trận để mất điểm, hòa Villarreal 2-2 và thua Athletic Bilbao 0-3, đều chứng kiến các học trò của Diego Simeone thủng lưới tối thiểu 2 bàn. Muốn biến đường đua vô địch La Liga 2026/27 thành cuộc đua tam mã, chắc chắn Atletico Madrid cần thể hiện bộ mặt bản lĩnh và ổn định hơn.

Ít nhất, trước thềm derby thành Madrid, đội chủ nhà đã phát đi thông điệp cảnh báo khá rõ ràng. Đó là 2 chiến thắng ấn tượng liên tiếp trước Real Sociedad (3-0) và Osasuna (4-0). Nhờ đó, tinh thần của đoàn quân "Rojiblancos" đang lên cao hơn bao giờ hết.

Trong trường hợp đánh bại Real Madrid, Atletico Madrid sẽ vượt qua chính đối thủ cùng thành phố để chen chân lên ít nhất top 3, đồng thời tạo ra cú hích tinh thần đủ mạnh cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu bảng do Barcelona nắm giữ.

Nhưng nhiệm vụ giành trọn vẹn 3 điểm hứa hẹn không dễ dàng. Cần biết rằng cả 2 lần chạm trán đã qua trong năm nay, Atletico đều thua sát nút Real, một tại trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha (1-2) và một ở lượt về La Liga mùa trước (2-3).

Bản thân Real Madrid cũng đang sở hữu điểm rơi phong độ khá tốt. 3 lần ra sân gần đây, thầy trò HLV Jose Mourinho đều ca khúc khải hoàn. Song nếu phải tìm ra yếu tố mang đến nỗi lo dành cho Madridistas, đó chắc hẳn là việc phải viếng thăm Metropolitano.

9 lần gần nhất hành quân đến tổ ấm của đối thủ hàng xóm, Real Madrid mới thắng 1, hòa 4 và thua 4. Còn nhớ ở lượt đi mùa trước, đội bóng Hoàng gia từng bất ngờ đại bại 2-5 tại Metropolitano.

Ngoài ra, thất bại duy nhất từ đầu mùa của "Los Blancos" đến từ chuyến làm khách trước Real Betis ở vòng 4. Thế nên, trong bối cảnh hệ thống phòng ngự đang thi đấu thiếu chắc chắn, đội khách sẽ phải giữ sự tập trung cao độ nếu muốn có điểm mang về.

Trước vòng 6, Atletico Madrid và Real Madrid sở hữu sức mạnh tấn công trong top 3 La Liga, với lần lượt 14 và 17 pha lập công. Tuy nhiên, ở hai đầu chiến tuyến lại là Simeone và Mourinho - bộ đôi chiến lược gia nổi tiếng ưa thích phong cách thực dụng.

Một khi bước vào một trận chiến quan trọng, cả hai nhà cầm quân này có thể sẽ yêu cầu các học trò đề cao tính thận trọng hơn.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Real Madrid

Atletico Madrid: Chưa có sự phục vụ của Julian Alvarez, Pablo Barrios và Alexander Sorloth.

Real Madrid: Eder Militao, Rodrygo và Ferland Mendy vẫn là những cái tên đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Real Madrid

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; David, Lookman

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Dự đoán: 1-1