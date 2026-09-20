Karate giúp Việt Nam có huy chương ASIAD thứ hai

4/5 trọng tài chấm Bùi Ngọc Nhi cao điểm hơn Leong Wai Yee Shannon của Singapore ở trận tranh huy chương đồng karate biểu diễn đơn nữ tại nhà thi đấu Toyohashi, Aichi, Nhật Bản sáng 20/9. Ở vòng loại, vận động viên 18 tuổi không may gặp phải hạt giống số một là Maho Ono của Nhật Bản và thua trắng 0-5 trong trận đấu đầu tiên của sự nghiệp tại ASIAD. Đây cũng là chủ nhân của huy chương vàng khi thắng đậm Lau Mo Sheung Grace 5-0 của Hong Kong (Trung Quốc) ở chung kết.

Tới trận tranh vé vớt, Ngọc Nhi thắng Choi Hae-un của Hàn Quốc áp đảo 5-0 để tiến vào trận tranh hạng ba. Chiến thắng của võ sĩ sinh năm 2008 sau khi trình diễn bài quyền Papuren mang về huy chương thứ hai cho Việt Nam tại ASIAD 20, sau khi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi về đích ở vị trí hạng ba sáng cùng ngày môn teqball đôi nam nữ nhờ thắng lợi trước cặp đôi Dsouza Quimcy Joaquim, Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ với tỷ số 2-0.

Bảng điểm của Ngọc Nhi và Leong. Đồ họa: ASIAD 20.

Đối với Ngọc Nhi, cô và các đồng đội nội dung kata nữ được đi Nhật Bản tập huấn từ giữa tháng 8 để thích nghi với khí hậu cũng như làm quen với điều kiện thi đấu. Trước đó, Ngọc Nhi giành huy chương vàng đồng đội nữ ở giải vô địch kata Đông Nam Á 2026 và SEA Games 33. Trong năm 2025, vận động viên người Hà Nội cũng 'bỏ túi' huy chương bạc kata đồng đội nữ ở giải trẻ vô địch châu Á.

Huy chương đồng ASIAD 20 chứng minh cho nỗ lực vươn mình từ sân chơi khu vực ra châu lục của Ngọc Nhi. Ở kỳ á vận hội năm nay, cô vẫn còn cơ hội tranh huy chương khi sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung đồng đội nữ. 8h10 sáng 22/9 theo giờ Việt Nam, Ngọc Nhi sẽ cùng Nguyễn Ngọc Trâm và Hoàng Thị Thu Uyên tranh tài với đội Nepal ở trận tứ kết nội dung này.

Thành tích này giúp đoàn Việt Nam tạm thời vươn lên đứng ở nhóm thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, ngang với Campuchia, Indonesia và Iraq.