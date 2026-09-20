Indonesia không có tiền đạo nội tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó hàng công là khu vực gây chú ý nhất.

HLV John Herdman triệu tập bốn cầu thủ được xếp ở nhóm tiền đạo gồm: Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Luke Vickery và Mitchell Baker. Đáng chú ý, không có tiền đạo nào trưởng thành từ bóng đá Indonesia góp mặt trong danh sách này.

Việc không triệu tập bất kỳ tiền đạo nội nào là điểm đáng chú ý trong đội hình Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Những cái tên từng thường xuyên được nhắc đến ở đội tuyển Indonesia như: Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Septian Bagaskara hay Eksel Runtukahu đều không có tên.

Thay vào đó, HLV John Herdman lựa chọn những phương án tấn công có nguồn gốc nước ngoài hoặc thuộc nhóm cầu thủ nhập tịch, qua đó tạo nên diện mạo mới cho hàng công Indonesia.

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia, John Herdman. Ảnh: KOMPAS.com/Pratama Yudha

Ole Romeny tiếp tục là một trong những lựa chọn quan trọng. Bên cạnh đó, Ragnar Oratmangoen có khả năng thi đấu rộng và hỗ trợ trực tiếp cho hàng công.

Hai gương mặt đáng chú ý khác là Luke Vickery và Mitchell Baker. Đây là sự thay đổi đáng kể trong cách Indonesia lựa chọn nhân sự cho hàng công.

Indonesia bước vào giải đấu với hàng công khác biệt

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để người hâm mộ Indonesia theo dõi diện mạo mới của đội tuyển dưới thời John Herdman.

Đáng chú ý nhất vẫn là hàng công, khi lần đầu tiên Indonesia bước vào một giải đấu khu vực với danh sách tiền đạo không có cầu thủ nội địa.

Tiền đạo đội tuyển quốc gia Indonesia, Ole Romeny(gốc Hà Lan). Ảnh: KOMPAS.com/Antonius Aditya Mahendra

Việc Herdman lựa chọn Romeny, Oratmangoen, Vickery và Baker thay vì những tiền đạo quen thuộc của bóng đá Indonesia cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách xây dựng lực lượng.

Câu hỏi được đặt ra là những lựa chọn này sẽ phát huy hiệu quả như thế nào khi Indonesia bước vào các trận đấu chính thức tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Jay Idzes vắng mặt vì chấn thương

Trong khi hàng công tạo ra sự chú ý bởi những lựa chọn mới, Indonesia cũng chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Jay Idzes không thể góp mặt. Idzes dính chấn thương trong trận Sassuolo gặp Juventus và không có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của trung vệ này buộc Herdman phải tính toán lại phương án phòng ngự.

Những cái tên như: Elkan Baggott, Justin Hubner, Rizky Ridho, Kevin Diks và Dion Markx sẽ được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò ở tuyến dưới.

Danh sách 23 cầu thủ Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thủ môn: Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata.

Hậu vệ: Elkan Baggott, Dion Markx, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Yakob Sayuri, Dony Tri Pamungkas, Dean James.

Tiền vệ: Egy Maulana Vikri, Joey Pelupessy, Jordi Amat, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, Thom Haye.

Tiền đạo: Luke Vickery, Mitchell Baker, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen.