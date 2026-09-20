Nhận định trận đấu U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan, 14h00 ngày 20.9: Không dễ cho 'Voi chiến'

Phong độ U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

Ở trận ra quân tại bảng A, U23 Hong Kong (Trung Quốc) phải chạm trán chủ nhà U23 Nhật Bản. Đối đầu ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, dễ hiểu khi đoàn quân dưới trướng HLV Tsang Chiu Tat lựa chọn chủ động nhập cuộc bằng khối đội hình lùi sâu.

Suốt cả trận, U23 Hong Kong (Trung Quốc) chỉ cầm bóng chưa đầy 30%, tung ra 3 cú dứt điểm (1 trúng khung thành). Thống kê lép vế toàn diện so với đội chủ nhà. Nhưng nhờ thi đấu phòng ngự triệt để, thủ thành Poon Sheung Hei chỉ vào lưới nhặt bóng 1 lần mỗi hiệp.

Dù trắng tay, thất bại không quá đậm 0-2 vẫn được xem như kết quả tích cực dành cho U23 Hong Kong (Trung Quốc). Đại diện Đông Á còn nguyên cơ hội tranh vé tứ kết nếu vượt qua U23 Thái Lan ở trận đấu mang ý nghĩa bản lề ở lượt trận 2.

Trước U23 Nhật Bản, sức mạnh tấn công của U23 Hong Kong (Trung Quốc) gần như không thể bộc lộ. Nhưng nên nhớ, bóng đá trẻ Hong Kong (Trung Quốc) thời gian qua đã có những bước tiến bộ đáng ghi nhận.

Bằng chứng là ở trận giao hữu cách đây hơn 1 năm, U23 Hong Kong (Trung Quốc) đã xuất sắc hạ gục U23 Thái Lan với tỷ số 3-2. Điều đáng nói, lối chơi phòng ngự phản công của các học trò HLV Tsang Chiu Tat được triển khai rất mượt mà và hiệu quả, giúp họ vượt lên dẫn trước tới 3 bàn sau 45 phút đầu.

Bị đánh giá thấp nhất bảng A nên U23 Hong Kong (Trung Quốc) sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực. Cộng hưởng thêm màn trình diễn khá ổn ở trận ra quân, Robbie Wu cùng các đồng đội sẽ bước vào màn tỉ thí U23 Thái Lan với tâm lý tự tin và thoải mái.

Về phần mình, "Voi chiến" sẽ đứng trước cơ hội tự định đoạt tấm vé đi tiếp. Chiến thắng trước U23 Hong Kong (Trung Quốc) sẽ đảm bảo chắc chắn một suất ở tứ kết cho đại diện Đông Nam Á.

Để nắm trong tay lợi thế lớn hiện tại, U23 Thái Lan đã phải trải qua trận ra quân hú vía. Nhập cuộc tốt hơn song thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lại để U23 Kyrgyzstan chọc thủng lưới trước tới 2 lần.

Phải nhờ đến nỗ lực vùng lên trong hiệp 2, đội tuyển trẻ xứ Chùa vàng mới ngược dòng ấn tượng, ấn định chiến thắng 3-2. Xét về lối chơi, U23 Thái Lan mạnh ở khả năng kiểm soát, khối đội hình duy trì được sự nhịp nhàng, gắn kết và những miếng đánh trực diện hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu nhập cuộc cùng tâm lý chủ quan, "Voi chiến" hoàn toàn có thể phải trả giá. Bởi mỗi khi dâng cao tấn công, những khoảng trống lớn lộ ra bên phần sân nhà dễ trở thành "tử huyệt" để các tiền đạo có tốc độ của U23 Hong Kong (Trung Quốc) khai thác.

Thông tin lực lượng U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

U23 Hong Kong (Trung Quốc): Đầy đủ lực lượng.

U23 Thái Lan: Không thiếu vắng nhân sự đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến U23 Hong Kong (Trung Quốc) vs U23 Thái Lan

U23 Hong Kong (Trung Quốc): Poon Sheung Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk Pan, Ng Yu Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu

U23 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah

Dự đoán: 1-2