Cầu thủ Nhật Bản gây sốt ở ASIAD 2026: Nhan sắc như từ truyện tranh bước ra

Tóm tắt chung: Gây sốt truyền thông: Yuto Ozeki trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau màn trình diễn tại ASIAD 2026 nhờ tài năng lẫn ngoại hình nổi bật.

Tỏa sáng ở trận đánh lớn: Cùng ĐT Nhật Bản tranh tài tại ASIAD 2026 và đã gần như chắc suất vào Tứ kết.

Tiềm năng lớn: Sinh năm 2005, trưởng thành từ lò Kawasaki Frontale, Ozeki là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện với tư duy chơi bóng hiện đại.

Sức hút đời thường: Sở hữu nhan sắc như nam chính anime, phong cách điềm tĩnh và giản dị, được săn lùng và nhận được sự chú ý từ nhiều nhãn hàng.

Cơn sốt mang tên Yuto Ozeki bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam thời gian qua khi anh có màn trình diễn ấn tượng tại ASIAD 2026. Không chỉ có nhan sắc nổi bật, anh chàng sinh năm 2005 này còn có lối chơi cuốn hút, góp phần giúp đội tuyển Nhật Bản gần như "chắc suất" vào vòng Tứ kết với điểm số đứng đầu.

Nhan sắc của cầu thủ Yuto Ozeki từ Nhật Bản gây chú ý tại ASIAD 2026.

Sau trận đối đầu tuyển Hồng Kông (Trung Quốc), Yuto Ozeki dù chưa có cơ hội ghi bàn nhưng vẫn trở thành đề tài gây sốt từ hậu trường chuẩn bị ra đến tận sân đá. Nhan sắc của anh chàng còn được nhiều trang truyền thông từ Việt Nam, Thái Lan... ví như "xé truyện", từ anime bước ra.

Yuto Ozeki trở thành đề tài bàn tán trong hậu trường. Nguồn: @micchii102

Nhan sắc Yuto Ozeki được ví như "xé truyện bước ra". Nguồn: @micchii102

Sinh năm 2005 tại Kawasaki, Nhật Bản, Yuto Ozeki sở hữu chiều cao 1,78 m, nặng 60 kg và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trưởng thành từ các đội bóng địa phương như FC Tama, anh gia nhập tuyến trẻ U18 Kawasaki Frontale trước khi được đôn lên đội 1 vào mùa giải 2023. Ozeki cũng là gương mặt quen thuộc ở các cấp độ U17, U19 quốc gia và từng làm đối thủ tập luyện cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản tại Asian Cup.

Đằng sau thành công của Ozeki là quá trình rèn luyện kiên trì. Để tích lũy kinh nghiệm, anh chuyển sang thi đấu cho Fukushima United tại J3 League dưới dạng "cho mượn". Trong sơ đồ 4-3-3, anh thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch trái, phát huy tối đa khả năng kiểm soát và tịnh tiến bóng. Ozeki được đánh giá cao nhờ tư duy chơi bóng hiện đại, xoay xở tốt trong không gian hẹp, chuyền bóng sắc sảo và tích cực hỗ trợ phòng ngự.

Dáng chụp ảnh "trứ danh" của Yuto Ozeki.

Bên cạnh sự nghiệp đang thăng tiến, đời sống riêng của Ozeki cũng thu hút sự chú ý. Tại Fukushima United, anh chủ động chọn áo số 14 để thể hiện sự ngưỡng mộ với hai tượng đài Yasuto Wakisaka và Kengo Nakamura. Dù nhận được sự săn đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ, chân sút điển trai này vẫn không công khai tình trạng yêu đương của mình. Trên trang cá nhân, anh chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện, thi đấu và đời thường giản dị. Thậm chí, ảnh mà anh chàng đăng tải về đồng đội còn "phủ sóng" hơn cả chính bản thân.