Tuổi cao không ngại công nghệ

Hiện nay, Hội NCT tỉnh có khoảng 87.400 hội viên tại 65 xã, phường. Trong đó, gần 3.470 NCT đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và các hoạt động tại cộng đồng. Với số lượng hội viên đông và nhiều người còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng, thao tác trên môi trường mạng, việc hỗ trợ NCT tiếp cận công nghệ số được các cấp hội quan tâm.

Người cao tuổi phường Kỳ Lừa được người thân hướng dẫn sử dụng các tiện ích số

Tại xã Vạn Linh, công tác tuyên truyền, hướng dẫn NCT tiếp cận công nghệ số được gắn với các hoạt động ở cơ sở. Thông qua sự hỗ trợ của cán bộ, hội viên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, NCT được hướng dẫn những thao tác phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Xuân Tới, 76 tuổi, thôn Phố Mới, xã Vạn Linh chia sẻ: Trước đây, tôi chỉ sử dụng điện thoại để nghe, gọi. Được người thân và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn hướng dẫn, giờ đây tôi đã biết tra cứu thông tin, sử dụng một số ứng dụng đơn giản, hữu ích.

Tại xã Tân Tiến, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cũng trực tiếp hỗ trợ NCT sử dụng các tiện ích số. Ông Hoàng Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Kim Đồng cho biết: Tổ tập trung hướng dẫn NCT tra cứu thông tin về trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, lưu và ghi nhớ mật khẩu; đồng thời phối hợp hướng dẫn thông qua con cháu trong gia đình. Qua đó, giúp NCT từng bước làm quen với công nghệ, thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ số.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, kỹ năng số, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cũng dành thời gian hướng dẫn trực tiếp, giải thích những nội dung NCT chưa hiểu và tạo điều kiện để NCT tự thực hiện lại thao tác.

Tại phường Kỳ Lừa, việc ứng dụng công nghệ số cũng mang lại những tiện ích thiết thực trong sinh hoạt. Ông Vũ Thái Hoàng, 66 tuổi, khối 5, cho biết: Được người thân và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tôi biết thêm nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống. Tôi có thể xem bóng đá trực tuyến trên điện thoại; đồng thời đọc báo, cập nhật tin tức mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng đã biết sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giúp việc mua sắm thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, Hội NCT tỉnh phấn đấu 90% cán bộ, hội viên, NCT được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; 50% NCT thành thạo các kỹ năng số cơ bản.

Bà Trương Thị Hợp, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Việc hỗ trợ NCT tiếp cận, sử dụng công nghệ số là một trong những nhiệm vụ được các cấp hội quan tâm. Thời gian qua, hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn NCT sử dụng điện thoại thông minh, VNeID, các ứng dụng thiết yếu và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc hướng dẫn được thực hiện trực tiếp, phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng người, đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Việc giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ số là quá trình cần sự kiên trì, đồng hành của gia đình, tổ chức hội và cộng đồng. Bắt đầu từ những thao tác đơn giản, gắn với nhu cầu thực tế, mỗi bước tiến trong kỹ năng số sẽ góp phần giúp NCT chủ động hơn trong cuộc sống, từng bước hòa nhập với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra.