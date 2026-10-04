Từ những trải nghiệm văn hóa, mở ra cuộc gặp gỡ của thế giới tại Hà Nội
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Hoàng thành Thăng Long với 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cùng hiện diện; 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, các chương trình điện ảnh, thời trang, nghệ thuật cùng những trải nghiệm kết nối di sản với công nghệ đã tạo nên một không gian văn hóa quốc tế ngay giữa lòng Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-nhung-trai-nghiem-van-hoa-mo-ra-cuoc-gap-go-cua-the-gioi-tai-ha-noi-420638.htm