Từ những trải nghiệm văn hóa, mở ra cuộc gặp gỡ của thế giới tại Hà Nội

Trấn Biên, cù lao Phố, thành Kèn, sóc Bom Bo, Chiến khu Đ, Phú Riềng Đỏ… Những cái tên ấy đã đi qua hàng chục, hàng trăm năm lịch sử của vùng đất Đồng Nai. Thành phố hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng những cái tên cũ vẫn hiện diện trong đời sống, gợi nhớ về một vùng đất được tạo dựng bằng nhiều lớp lịch sử và văn hóa. Một thành phố có thể đổi thay diện mạo, nhưng ký ức của vùng đất không thể mất đi.