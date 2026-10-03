Ninh Bình kiến nghị sớm lập Quy hoạch chi tiết Sân bay quốc tế Ninh Bình

Ngày 3/10, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã đề xuất một số nội dung liên quan đến các dự án hạ tầng chiến lược của địa phương.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đề xuất nhiều dự án hạ tầng nhằm tăng kết nối vùng, tạo động lực phát triển cho địa phương. (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đề xuất này nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn và tăng cường liên kết vùng.

Bên cạnh tuyến cao tốc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng sớm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình; đồng thời đẩy nhanh việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050.

Đây đều là những hạ tầng đang được Ninh Bình xác định có vai trò quan trọng đối với không gian phát triển mới của tỉnh. Trước đó, địa phương đã nhiều lần đề xuất, nghiên cứu các dự án lớn về sân bay, cảng biển, logistics và hệ thống giao thông kết nối vùng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Theo báo cáo của địa phương, tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm cao nhất cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 2,7 tỷ USD và toàn tỉnh đón gần 21 triệu lượt khách du lịch.

Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Ninh Bình xác định đây là một trong những nhiệm vụ phải tập trung cao độ trong quý IV, gắn tiến độ với trách nhiệm đối với từng dự án.

Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, thương mại và du lịch; đồng thời đẩy nhanh các quy hoạch và xử lý những dự án tồn đọng, vướng mắc.

Đối với vốn ngân sách Trung ương, Ninh Bình cam kết giải ngân 100% trong tháng 12/2026.