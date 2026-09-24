Túng làm liều!

Đối tượng Thanh cùng tang vật vụ cướp.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22-9, bà Dương Thị Sen (1941) đang ở một mình tại nhà riêng ở phường Đồng Hới (Quảng Trị) thì bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (2008, trú xã Bắc Trạch, Quảng Trị) xông vào hành hung cụ bà, cướp nhẫn vàng, ĐTDĐ cùng tiền mặt (tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng) rồi tẩu thoát. Bước đầu, các đối tượng khai do không có tiền trả tiền thuê phòng đúng hạn nên đi cướp tài sản để có tiền thanh toán.