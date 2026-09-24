Tai nạn lao động chết người khiến Italia phải đóng cửa đấu trường La Mã

Công chúng và du khách quốc tế tới thủ đô Rome của Italia đã không thể tham quan đấu trường La Mã (Colosseum) trong ngày 23/9, khi ban quản lý di tích đột ngột thông báo tạm thời đóng cửa.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 22/9, khiến 1 nam công nhân trẻ tử vong.

Nạn nhân được xác định là Andrea Moretti, 22 tuổi, chuyên gia đu dây làm việc ở độ cao lớn. Anh là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công dây đu và cũng là một người đam mê bộ môn leo núi đá.

Thời điểm xảy ra sự cố vào khoảng giữa đêm, khi Andrea đang thực hiện nhiệm vụ lắp đặt hệ thống dây cáp cho dự án chiếu sáng mới tại di tích 2.000 năm tuổi này. Trong lúc làm việc ở khu vực tầng trên cùng của đấu trường, anh bất ngờ ngã từ độ cao khoảng 10m xuống đất.

Đấu trường La Mã (Colosseum) tại thủ đô Roma, Italia. Ảnh: Livescience

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, dây an toàn của nam công nhân bị rời khỏi cáp chiếu sáng mà anh đang thao tác. Lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể cứu sống được người công nhân trẻ.

Viện Kiểm sát Rome đã vào cuộc điều tra và đang xem xét khả năng khởi tố vụ án vô ý làm chết người liên quan đến các quy định an toàn lao động.

Việc đóng cửa toàn bộ Colosseum diễn ra theo từng giai đoạn nhằm tránh gây hỗn loạn. Ban quản lý ban đầu chỉ định dừng các hoạt động tham quan ở khu vực tầng hai của di tích, nơi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, quyết định này lập tức hứng chịu sự phản ứng gay gắt từ Tổng Liên đoàn Lao động Italia. Đại diện công đoàn địa phương khẳng định tính mạng và sự tôn trọng con người phải được đặt lên trên hoạt động du lịch, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động.

Bộ trưởng Văn hóa Italia Alessandro Giuli sau khi có mặt tại hiện trường đã quyết định mở rộng phạm vi đóng cửa toàn bộ di tích và cho dừng mọi hoạt động trùng tu, bảo trì cho đến khi có thông báo mới.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã cho phép những lượt khách đã xếp hàng từ sớm hoàn tất chuyến tham quan trước khi chính thức đóng cửa. Nhiều du khách quốc tế dù bất ngờ khi bị hủy lịch đã đặt trước, nhưng đều bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ với mất mát này.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã lên tiếng chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, và nhấn mạnh việc một thanh niên qua đời khi mới ở tuổi đôi mươi là điều không thể chấp nhận, đặc biệt khi sự việc xảy ra ngay tại nơi làm việc.

"Nhân danh Andrea, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình, cam kết và nỗ lực hết sức để đảm bảo những bi kịch tương tự sẽ không bao giờ lặp lại nữa", Thủ tướng Meloni tuyên bố.

Hình ảnh nam công nhân Andrea Moretti, nạn nhân vụ tai nạn chết người tại Colosseum. Ảnh: Il Messaggero

Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn lao động tại Italia. Theo số liệu từ các tổ chức công đoàn, trung bình mỗi ngày quốc gia này ghi nhận 3 trường hợp tử vong do tai nạn liên quan đến công việc.

Đáng chú ý, đây cũng không phải sự cố chết người duy nhất gần khu di tích Colosseum, bởi chưa đầy 1 năm trước, một công nhân người Romania cũng đã thiệt mạng do bị kẹt nhiều giờ dưới đống đổ nát của một tòa tháp trung cổ bị sập một phần ngay sát đấu trường.

Được xây dựng từ thế kỷ thứ nhất dưới thời Đế chế La Mã, Colosseum từng là nơi diễn ra các cuộc so tài của những võ sĩ giác đấu và nhiều sự kiện lịch sử lớn. Đây là đấu trường cổ đại lớn nhất thế giới và cũng là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách nhất tại Italia, với gần 15 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm.

Vụ tai nạn thương tâm mới đây là một trong những lần hiếm hoi di tích 2.000 năm tuổi này phải đóng cửa đột xuất ngoài các ngày lễ cố định hay đợt phong tỏa diện rộng trong thời kỳ đại dịch Covid-19.