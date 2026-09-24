Tạm giữ Nguyễn Đồng Công tội đập phá ô tô

Công an phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đồng Công (SN 1991, trú tại Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đồng Công. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, tối 21/9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q. (SN 1999, trú tại thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo trình báo, khoảng 15h30 cùng ngày, tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, hai bên xảy ra mâu thuẫn, khiến ô tô của anh Q. bị hư hỏng kính và gương chiếu hậu.

Qua xác minh, Công an phường Xuân Đỉnh xác định Nguyễn Đồng Công có liên quan đến vụ việc và triệu tập đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Công thừa nhận hành vi và khai trước thời điểm xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiểm soát được hành vi.