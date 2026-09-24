Phát hiện xác nạn nhân trên lưng có xăm hình con rồng
Sáng 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, phát hiện lúc 16h ngày 23/9 trên bệ đá bờ kè sông Đồng Nai trước số 1A đường 2, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh.
Nạn nhân có các đặc điểm sau: nam giới khoảng 25-35 tuổi, đã phân hủy nặng không còn nhận dạng được, tử thi mặc quần sọc màu trắng có 2 đường viền màu đỏ 2 bên ống quần và áo thun đen trắng dài tay...
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Nếu phát hiện được nhân thân, lai lịch hoặc người nhà của nạn nhân trên, thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 09 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh (số điện thoại: 0962424265 gặp đồng chí Phan Hoàng Phú – Đội 3 – Văn phòng Cơ quan CSĐT) để liên hệ giải quyết.
Nguồn CAND: https://cand.vn/phat-hien-xac-nan-nhan-tren-lung-co-xam-hinh-con-rong-post822982.html