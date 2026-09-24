Công an truy xét nhanh bắt giữ đối tượng cướp xe và tiền của người chạy xe ôm

Theo trình bày của ông Hiện làm nghề chạy xe ôm, có một người nam gọi ông chở về xã Tân Lập, Lâm Đồng. Khi gần đến nơi thì ông bị người này chiếm đoạt xe gắn máy, tiền mặt, điện thoại và nhẫn vàng. Sau khi bị cướp, ông đã đến Công an xã Tân Lập trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) là người thực hiện hành vi cướp tài sản, sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Tuấn

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã nỗ lực triển khai các biện pháp cần thiết, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận lại được tài sản, ngày 18/9, ông Hiện đã viết thư cảm ơn gởi đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong thư ông thể hiện sự ghi nhận, cảm kích đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã nhiệt tình giúp ông và gia đình truy bắt đối tượng.