Không tiếp tay, bao che hành vi buôn lậu, mua bán thuốc lá

Bộ VHTT&DL vừa ban hành Văn bản số 6081/BVHTTDL-PC về tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với thuốc lá trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của thuốc lá nhập lậu

Theo đó, Bộ VHTT&DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, chủ động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng và những hệ lụy đối với xã hội.

Tăng cường tuyên truyền tác hại của thuốc lá. Ảnh minh họa do AI tạo.

Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ được yêu cầu tăng cường xây dựng, đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Công tác tuyên truyền hướng tới vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại nơi công cộng

Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở VHTT&DL, Sở VH&TT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Việc kiểm tra tập trung tại các cơ sở, địa điểm đông người, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các địa điểm công cộng thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ yêu cầu tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin về phòng, chống buôn lậu thuốc lá; kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý để cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Các đơn vị đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong cung cấp, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát thông tin, nội dung quảng cáo, giới thiệu, mua bán thuốc lá trên báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nội dung vi phạm theo quy định pháp luật.