Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xin giảm nhẹ cho 6 bị can

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 24/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho biết, bệnh viện vừa có buổi làm việc với đại diện gia đình những người liên quan vụ livestream gây mất an ninh, trật tự tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, đại diện gia đình bày tỏ sự ân hận, thừa nhận việc tập trung đông người, to tiếng và phát trực tiếp trên mạng xã hội tại bệnh viện là hành động thiếu suy nghĩ. Gia đình mong bệnh viện cảm thông, chấp nhận lời xin lỗi và tạo điều kiện để những người liên quan khắc phục sai phạm.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ghi nhận thái độ nhận lỗi của gia đình, đồng thời cho biết không yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do vụ việc gây ra đối với hoạt động và uy tín của đơn vị.

Bệnh viện cũng dự kiến có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho 6 bị can trên cơ sở thái độ nhận lỗi, sự ăn năn và nguyện vọng của gia đình, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Đề nghị của bệnh viện là một trong những nội dung để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Việc xác định trách nhiệm và quyết định hình thức xử lý đối với từng bị can vẫn thuộc thẩm quyền của các cơ quan tố tụng, căn cứ hành vi, mức độ tham gia và các tình tiết liên quan.

Đại diện gia đình trình bày tại buổi làm việc.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm người gồm cả nam và nữ đến tầng một, Tòa nhà Quốc tế thuộc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Một số người trong nhóm quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cũng như sinh hoạt của người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Nội dung livestream sau đó thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, trong đó có những thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc xuất phát từ thông tin do N.T.N.A, sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, cung cấp cho người thân về việc mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai.

Tuy nhiên, A. nói với gia đình rằng ngày 16/9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được thông báo thai bị dị tật. Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, cùng người nhà đến bệnh viện.

Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và đưa thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Sau khoảng 5 giờ xác minh, cơ quan Công an ra lệnh bắt khẩn cấp ông Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sáu bị can gồm Nguyễn Khắc Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Oanh, Đặng Văn Hinh, Trần Xuân Chiến và Trần Thị Thảo. Những người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Cơ quan Công an cũng đang rà soát chứng cứ điện tử liên quan khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc, trong đó có nhiều nội dung tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của bệnh viện. Các trường hợp liên quan sẽ được xác minh hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.