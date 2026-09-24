Xử lý nghiêm tình trạng thả rông chó

Tại các xã, phường, không khó để bắt gặp những con chó thả rông chạy trên đường. Có con chạy theo xe máy, đuổi người đi đường hoặc đi vào khu vực đông người. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và những người xung quanh.

Vẫn còn tình trạng chó thả rông trên các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường Mường Thanh.

Mới đây em Nguyễn Văn Dũng, ở tổ dân phố Thanh Xương, phường Mường Thanh, trở thành nạn nhân của tình trạng chó thả rông. Khi đang đạp xe trên tuyến đường trong khu dân cư, em bất ngờ bị một con chó chạy rông lao tới cắn. Sự việc khiến em hoảng sợ, gia đình phải đưa em đến cơ sở y tế để xử lý vết thương, tiêm vắc xin phòng bệnh dại và theo dõi sức khỏe.

Nguy cơ từ chó thả rông vì thế không chỉ dừng lại ở mất trật tự, an toàn tại khu dân cư mà còn liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống bệnh dại. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện 2 mẫu xét nghiệm dương tính với bệnh dại, cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu trong cộng đồng. Gần đây nhất, ngày 12/8, tại tổ dân phố Bế Văn Đàn, phường Điện Biên Phủ xảy ra trường hợp chó vô chủ cắn người. Mẫu bệnh phẩm của con chó sau đó được gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I, cho kết quả dương tính với vi rút dại.

Hiện nay, Điện Biên có khoảng gần 97.000 con chó, mèo. Tuy nhiên, vẫn phổ biến tình trạng chó thả rông. Theo ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Môi trường), nguyên nhân chủ yếu do tập tính nuôi chó thả rông của người dân, nhất là ở khu vực vùng cao, vùng nông thôn; công tác điều tra, thống kê, lập danh sách hộ nuôi chó ở một số địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên; công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào thời điểm triển khai tiêm phòng bệnh dại.

Để chấn chỉnh, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý. Là phường trung tâm của tỉnh, Điện Biên Phủ có mật độ dân cư, phương tiện và hoạt động dịch vụ cao. Vì vậy, việc để chó chạy tự do trên đường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, nếp sống văn minh. Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch, hình ảnh chó không được quản lý chạy lang thang tại các tuyến phố, khu vực công cộng cũng tác động nhất định đến cảnh quan và cảm nhận của du khách.

Từ ngày 14/9, Tổ công tác quản lý trật tự đô thị phường Điện Biên Phủ ra quân kiểm tra, xử lý chó thả rông trên địa bàn. Trước đó, từ ngày 7 - 13/9, phường đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo đến các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản để phổ biến tới từng hộ nuôi chó. Người dân được yêu cầu không thả rông chó trên đường phố, vỉa hè, khu dân cư, nơi công cộng và các khu vực khác; khi đưa chó ra khỏi nhà phải có người quản lý, dắt; đeo rọ mõm cho chó khi ra đường; đồng thời thực hiện đầy đủ quy định về tiêm phòng bệnh dại.

Việc tuyên truyền trước khi kiểm tra, xử lý giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và chủ động chấp hành, thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra. Anh Lò Văn Thủy, Trưởng bản Púng Tôm, phường Điện Biên Phủ cho biết, sau khi được chính quyền thông báo, bản đã tuyên truyền đến các hộ dân, nhắc nhở các gia đình nuôi chó phải quản lý vật nuôi, không để chó chạy tự do ngoài đường. Người dân cũng được vận động đưa chó đi tiêm phòng đầy đủ.

Lực lượng chức năng phường Điện Biên Phủ ra quân xử lý chó thả rông. Ảnh CTV

Tuyên truyền cần đi cùng kiểm tra, xử lý. Nếu chỉ dừng ở nhắc nhở, những trường hợp cố tình vi phạm rất dễ tái diễn. Tại điểm b, khoản 2, Điều 8, Nghị định 204/2026/NĐ-CP quy định hành vi không đeo rọ mõm, không xích giữ chó hoặc không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng. Trường hợp để vật nuôi thả rông gây mất an toàn giao thông, chủ nuôi có thể bị xử phạt hành chính; nếu gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản phải bồi thường dân sự, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả nghiêm trọng.

Quản lý chó thả rông cũng phải gắn chặt với tiêm phòng bệnh dại. Các hộ nuôi cần chủ động khai báo, đăng ký và đưa vật nuôi đi tiêm phòng đầy đủ; chính quyền và cơ quan chuyên môn cần rà soát, cập nhật số lượng đàn chó, tổ chức tiêm phòng, kiểm soát những trường hợp chưa được tiêm. Đến ngày 18/9, toàn tỉnh có 33/45 xã đã và đang thực hiện tiêm phòng vắc xin dại. Trong đó, 27/33 xã đã hoàn thành tiêm phòng; 6 xã, phường đang triển khai. Tổng số vắc xin đã tiêm là 40.899 liều, đạt 42,55% tổng đàn.

Tính đến ngày 18/9, tổng số vắc xin đã tiêm là 40.899 liều, đạt 42,55% tổng đàn.

Mới đây Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đã ký ban hành văn bản yêu cầu các xã, phường quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo trên địa bàn, bảo đảm 100% thôn, bản, tổ dân phố có sổ theo dõi, quản lý; hướng dẫn, yêu cầu chủ nuôi đăng ký việc nuôi chó với chính quyền địa phương và ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý vật nuôi. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương tổ chức tiêm phòng vắc xin dại theo chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát và tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn; tiêm bổ sung đối với chó, mèo mới phát sinh hoặc đến tuổi tiêm phòng.

Quản lý chó, mèo không thể chỉ là việc của cơ quan chức năng mà trước hết là trách nhiệm của mỗi chủ nuôi. Khi từng hộ gia đình chủ động nuôi nhốt, xích giữ, đeo rọ mõm và tiêm phòng đầy đủ, cùng với kiểm tra, xử lý nghiêm của chính quyền cơ sở, nguy cơ từ chó thả rông mới được kiểm soát, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và phòng, chống bệnh dại.