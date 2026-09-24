Tuyên Quang trả đối tượng truy nã liên quan đến vụ án buôn lậu

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được hàm thư của Cục Công an Châu Vân Sơn về việc hỗ trợ điều tra, xác minh tung tích của đối tượng Lin Yuan Shen (Lâm Nguyên Thâm) liên quan đến vụ án buôn lậu tại cửa khẩu Thiên Bảo.

Đối tượng Lin Yuan Shen tại cơ quan Công an.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắt giữ đối tượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công an tỉnh Tuyên Quang trao trả đối tượng Lin Yuan Shen cho Công an Châu Văn Sơn.

Ngày 23/9, tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành trao trả đối tượng truy nã Lin Yuan Shen cho Công an Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.