Từ việc lắng nghe...

• P.V: Xin chúc mừng chị vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam vinh danh với giải thưởng Nguyễn Thị Định. Cảm xúc của chị khi nhận được giải thưởng này?

- Chị Trương Thị Kim Anh: Rất vinh dự, xúc động và biết ơn khi được nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân, mà còn là kết quả của sự quan tâm, đồng hành của các cấp hội, cấp ủy, chính quyền và cán bộ, hội viên phụ nữ. Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng, đổi mới và làm tốt hơn nữa vai trò của người cán bộ hội ở cơ sở.

Chị Trương Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định - Ảnh: NVCC

• P.V:Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội LHPN xã Diên Sanh được hợp nhất trên cơ sở ba đơn vị cũ, với 13 chi hội, 90 tổ hội và 4.329 hội viên. Chị xác định đâu là hướng đi trọng tâm để ổn định tổ chức và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động?

- Chị Trương Thị Kim Anh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên đông, điều kiện và nhu cầu của phụ nữ ở từng khu vực cũng có những điểm khác nhau. Vì vậy, điều chúng tôi quan tâm trước hết là kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động liên tục, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để lựa chọn nội dung phù hợp.

Tôi cho rằng, đổi mới hoạt động hội phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của phụ nữ. Có người cần vốn, kỹ thuật để phát triển kinh tế; có người cần kiến thức, kỹ năng số; cũng có những hoàn cảnh cần được sẻ chia, hỗ trợ lâu dài. Khi hoạt động hội giải quyết được những vấn đề thiết thực ấy, chị em sẽ tin tưởng, tích cực tham gia và gắn bó hơn với tổ chức hội.

Chúng tôi chú trọng hướng hoạt động về chi, tổ hội, quan tâm những địa bàn còn khó khăn và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở. Hiệu quả công tác hội không thể chỉ thể hiện qua phong trào hay các chỉ tiêu hoàn thành, mà phải tạo được những chuyển biến cụ thể trong đời sống hội viên, phụ nữ.

• P.V: Một điểm sáng của Hội LHPN xã Diên Sanh đó là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhất là thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách? Chị chia sẻ thêm về cách làm của đơn vị?

- Chị Trương Thị Kim Anh: Ở nông thôn, nhiều chị em phụ nữ chịu thương, chịu khó nhưng còn thiếu vốn, kỹ thuật và kiến thức thị trường. Vì vậy, hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phải kết hợp nhiều giải pháp, từ tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả đến chuyển giao kiến thức kỹ thuật và hỗ trợ phát triển sinh kế.

Hiện hội quản lý hơn 93,3 tỉ đồng vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với 1.224 hộ vay. Cả 26/26 tổ tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại tốt, không phát sinh nợ quá hạn. Để đạt kết quả này, hội chuẩn hóa toàn bộ quy trình bình xét vay vốn công khai, minh bạch; gắn trách nhiệm của ban chỉ đạo hội xã với từng tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích.

Các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống hội viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Sanh quan tâm - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, hội phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh. Đến nay, hội đã hỗ trợ xây dựng 5 mô hình kinh tế mới, 3 mô hình khởi sự khởi nghiệp và 1 mô hình vượt nghèo. Hội cũng chú trọng chuyển đổi số, tập huấn cho 79 cán bộ hội và hướng dẫn các nhóm sinh kế quảng bá, bán hàng qua TikTok, Zalo, tiếp cận khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, giúp chị em mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Để giúp phụ nữ cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững, cán bộ hội phải thường xuyên đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn và kết nối thêm nguồn lực để hỗ trợ chị em.

• P.V: Bên cạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Diên Sanh còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này được hội thực hiện như thế nào để huy động nguồn lực và hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả?

- Chị Trương Thị Kim Anh: Chúng tôi xác định việc chăm lo phải đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh và nhu cầu thực tế, nhất là với những trường hợp cần được đồng hành lâu dài.

Giai đoạn 2021-2025, hội đã trao 1.051 suất quà, 42 thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm hộ gia đình PVI cho phụ nữ nghèo, khó khăn, hoạn nạn đột xuất, với tổng trị giá hơn 661 triệu đồng; huy động hơn 150 ngày công giúp 18 hộ phụ nữ khó khăn và phối hợp sửa chữa 7 “Mái ấm tình thương”, trị giá 86,7 triệu đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối, hỗ trợ 27 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng mỗi năm. Hội còn tổ chức các hoạt động tiếp sức học sinh khó khăn, khen thưởng học sinh có thành tích tốt và mở lớp học bơi miễn phí cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Trương Thị Kim Anh (thứ 2 từ phải sang) trao đỡ đầu và tặng xe đạp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: NVCC

Sau khi thành lập Hội LHPN xã Diên Sanh, chúng tôi tiếp tục kết nối nguồn lực đỡ đầu 5 trẻ với kinh phí 40,8 triệu đồng; vận động hơn 45 triệu đồng tiếp sức đến trường và phối hợp khảo sát, đề xuất hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà cho phụ nữ nghèo, khó khăn, tổng trị giá 240 triệu đồng; hỗ trợ bò và gà giống, tạo sinh kế cho hội viên nghèo, khó khăn. Trong các đợt mưa lũ, cán bộ, hội viên tham gia bếp ăn 0 đồng, trao hơn 500 suất cơm và kết nối gần 200 suất quà trị giá 77,6 triệu đồng.

Để duy trì các hoạt động, hội chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Chúng tôi chú trọng rà soát hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu để nguồn lực được sử dụng thiết thực, giúp người được hỗ trợ có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Khi hội viên cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của tổ chức hội, niềm tin và sự gắn kết cũng được củng cố.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 2 đợt trong một nhiệm kỳ, dành tặng cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong số 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II, Quảng Trị có 3 cán bộ được vinh danh, gồm chị Trương Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh; Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ; Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà.

• P.V: Đi qua một chặng đường và nhận được sự ghi nhận hôm nay, điều gì vẫn còn khiến các chị trăn trở và muốn tiếp tục làm cho phụ nữ trong chặng đường phía trước?

- Chị Trương Thị Kim Anh: Điều tôi còn trăn trở là vẫn còn nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được đồng hành lâu dài. Tôi mong tiếp tục cùng tổ chức hội kết nối thêm nguồn lực, hỗ trợ sinh kế và tạo cơ hội để phụ nữ vươn lên. Với tôi, điều ý nghĩa nhất là được đồng hành để chị em có thêm điều kiện, sự tự tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

• P.V: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị tiếp tục có nhiều sáng kiến thiết thực, đưa hoạt động Hội ngày càng gần gũi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ.

Hương Lê (thực hiện)