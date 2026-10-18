Số người nước ngoài ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Theo tính toán dựa trên các ước tính của chính phủ, con số này tăng 156.000 người so với cuối năm 2025, chiếm khoảng 3,5% tổng dân số Nhật Bản.

Xét theo tư cách lưu trú, nhóm thường trú chiếm số lượng lớn nhất, với 961.342 người, tăng 1,5% so với cuối năm 2025. Tiếp theo là nhóm lao động theo diện “Kỹ thuật, tri thức nhân văn và nghiệp vụ quốc tế”, với 516.184 người, tăng 8,5%, và du học sinh, với 479.626 người, tăng 3,2%.

Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc đông nhất (941.000 người), kế đến là người Việt Nam (693.800 người), người Hàn Quốc (408.700 người) và người Philippines (362.800 người). Nepal, Indonesia và Myanmar cũng nằm trong nhóm các cộng đồng người nước ngoài có số lượng đông tại Nhật Bản.

Trong nửa đầu năm nay, tổng cộng có 19.707.000 người nước ngoài đã đến Nhật Bản, giảm 21.500 người so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được ghi nhận ở nhiều nhóm lưu trú khác nhau, trong đó có cả nhóm khách lưu trú ngắn hạn (chiếm đa số lượng khách đến Nhật Bản).

Đáng chú ý là số lượng người nước ngoài được cấp tình trạng lưu trú "quản lý kinh doanh" đã giảm từ 3.300 người xuống còn 600 người so với một năm trước đó. Điều này được cho là hệ quả từ việc áp dụng các tiêu chuẩn xét duyệt khắt khe hơn kể từ tháng 10/2025.

Ngày 16/10, Bộ Tư pháp Nhật Bản thông báo số người nước ngoài lưu trú quá hạn trái phép đã giảm xuống còn khoảng 65.000 người tính đến ngày 1/7, giảm 4,8% so với đầu năm.