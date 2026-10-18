Người cao tuổi Phú Thọ rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ

Tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, các bài tập dưỡng sinh, đi bộ, chơi bóng chuyền hơi hay giao lưu văn nghệ đã trở thành hoạt động quen thuộc của NCT. Không chỉ tạo điều kiện vận động, nâng cao thể lực, những hoạt động này còn giúp hội viên gặp gỡ, chia sẻ, duy trì tinh thần lạc quan và tăng cường sự gắn bó với cộng đồng.

Tại thôn Phù Phong, xã Bản Nguyên, Câu lạc bộ Dưỡng sinh - Văn nghệ NCT là điểm sinh hoạt quen thuộc của hội viên NCT. Việc duy trì các buổi tập luyện giúp hội viên có điều kiện vận động thường xuyên, nâng cao sức khỏe, đồng thời gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Không khí vui tươi trong mỗi buổi sinh hoạt góp phần tạo sự gắn bó giữa các thành viên, khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh - Văn nghệ NCT thôn Phù Phong, xã Bản Nguyên cho biết: “Tham gia câu lạc bộ giúp chúng tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống, được giao lưu với mọi người và duy trì việc vận động hằng ngày. Các bài tập dưỡng sinh phù hợp với sức khỏe NCT, giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn”.

Còn ở Tổ dân phố Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, Chi hội NCT tuổi hiện có 240 hội viên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, tạo điều kiện để hội viên lựa chọn hình thức rèn luyện phù hợp với sức khỏe và sở thích. Qua đó, chi hội khuyến khích NCT hình thành thói quen vận động thường xuyên, nâng cao sức khoẻ và chủ động tham gia sinh hoạt cộng đồng.

NCT Tổ dân phố Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đi bộ, tập thể dục ngoài trời rèn luyện sức khỏe.

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Chi hội trưởng Chi hội NCT Tổ dân phố Khai Quang cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích hội viên lựa chọn môn tập phù hợp với sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động của chi hội. Việc tập luyện thường xuyên giúp NCT nâng cao sức khỏe, tinh thần vui vẻ hơn, đồng thời tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên”.

Ở phường Kỳ Sơn, phong trào rèn luyện sức khỏe của NCT được triển khai thông qua nhiều hình thức, trong đó có hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Hội viên tham gia tập tâm năng dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn hóa, văn nghệ và sử dụng các thiết bị tập luyện thể dục ngoài trời. Sự đa dạng trong hoạt động giúp người cao tuổi có thêm lựa chọn, duy trì vận động phù hợp với điều kiện cá nhân.

Ông Trần Duy Đính - Chủ tịch Hội NCT phường Kỳ Sơn cho biết: “Hội quan tâm duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để thu hút hội viên tham gia. Thông qua các câu lạc bộ, hội viên vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Người cao tuổi phường Kỳ Sơn luyện tập bóng chuyền hơi, nâng cao sức khỏe.

Đối với bà Điền Thị Hồng Liên, 78 tuổi, ở Tổ dân phố số 1, phường Kỳ Sơn, việc tham gia các hoạt động tập luyện phù hợp là cách để duy trì sự linh hoạt của cơ thể, giữ tinh thần lạc quan và tăng cường giao tiếp xã hội. Những hoạt động vận động thường xuyên giúp NCT chủ động chăm sóc bản thân, sống vui vẻ bên gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê của Hội NCT tỉnh, quý III/2026, toàn tỉnh có 538.565 hội viên, sinh hoạt tại 148 Hội NCT cấp xã, phường. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại địa bàn dân cư, các cấp Hội tập trung kiện toàn tổ chức, duy trì sinh hoạt, từng bước ổn định hoạt động tại cơ sở. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.080 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 215.600 người cao tuổi tham gia. Các câu lạc bộ tạo môi trường để hội viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời phát huy kinh nghiệm và vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng. Cùng với đó, toàn tỉnh có 259 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, hướng đến hỗ trợ hội viên chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống, tăng cường sự gắn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Người cao tuổi phường Kỳ Sơn giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Cùng với phong trào rèn luyện thân thể, công tác chăm sóc sức khỏe NCT được quan tâm triển khai. Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh có 245.985 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ, 178.381 người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và 514.176 người có thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp Hội đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh, khuyến khích người cao tuổi duy trì lối sống lành mạnh, vận động phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Thành Văn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Từ những hoạt động thiết thực tại cơ sở, NCT Phú Thọ đang từng bước đưa việc rèn luyện thân thể trở thành thói quen trong cuộc sống. Đây cũng là cách để mỗi hội viên chăm sóc bản thân, duy trì tinh thần tích cực, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ cho gia đình, xã hội, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện sức khoẻ.