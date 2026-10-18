Khám tầm soát ung thư chuyên sâu cho nữ đoàn viên, công nhân lao động

Nữ đoàn viên, công nhân lao động tham gia khám tầm soát ung thư.

Chương trình hỗ trợ 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tầm soát ung thư, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để kịp thời theo dõi, điều trị. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 160 triệu đồng.

Nữ đoàn viên, công nhân lao động đăng ký thông tin trước khi khám

Bác sĩ thực hiện siêu âm kiểm tra sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật, khuyến khích nữ đoàn viên, người lao động chủ động chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Nữ đoàn viên, công nhân lao động thực hiện chụp X-quang trong chương trình tầm soát ung thư chuyên sâu.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), góp phần động viên nữ đoàn viên, công nhân lao động chủ động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.