Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 7. Ảnh: Phạm Thắng

Có giải pháp hỗ trợ, biến vốn đăng ký thành vốn thực hiện

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (TP. Bắc Ninh) đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong 9 tháng năm 2026 và nêu rõ, mức độ tăng trưởng rất ấn tượng, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế. 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.

ĐBQH Y Thanh Hà Niê Kđăm (tỉnh Lâm Đồng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Riêng ngành y tế, đại biểu Đào Hồng Lan cho biết, để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án tăng trưởng kết hợp giữa dịch vụ du lịch với chăm sóc sức khoẻ. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương cần có những Đề án cụ thể để khai thác dư địa, tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

ĐBQH Y Thanh Hà Niê Kđăm (Lâm Đồng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Về kinh tế, đại biểu cũng nêu rõ, khối FDI thu hút hơn 50 tỷ USD vốn. Khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân đạt nhiều kết quả tích cực; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh… Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương.

Về các giải pháp trọng tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đại biểu Đào Hồng Lan đề nghị, cần có giải pháp hỗ trợ, biến vốn đăng ký thành vốn thực hiện. Đồng thời, đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để tháo gỡ cơ chế về bảo lãnh tín dụng, xét duyệt vay vốn, mức cho vay, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu và chuyển đổi số.

ĐBQH Đào Hồng Lan (TP. Bắc Ninh) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

“Tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư, đánh giá đầu tư dựa trên mức độ lan toả và giá trị gia tăng thực tế, thay vì chỉ chấm theo tỷ lệ giải ngân thuần tuý”, đại biểu Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội

Đánh giá cao những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội, ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở đã tăng lên 2,53 triệu đồng, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8%, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng; chuẩn ưu đãi người có công tăng 8%.

ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã thống nhất khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ năm 2027. 8 tháng qua đã khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người. Nhiều thành tựu và chính sách về y tế, giáo dục, văn hóa được Chính phủ triển khai kịp thời, tạo dấu ấn rất tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Tuy nhiên, đại biểu Lâm Văn Đoan lưu ý, trong khi tốc độ phát triển kinh tế - xã hội bình quân hàng năm đặt mục tiêu tăng rất cao (trên 10%), thì một số lĩnh vực về xã hội có mức chuẩn chưa theo kịp.

ĐBQH Trần Văn Lâm (TP. Bắc Ninh) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu thẳng thắn, dù mức chuẩn hưu trí xã hội cũng như trợ cấp xã hội đang tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, nhưng so với chuẩn nghèo nông thôn (2,2 triệu đồng) và chuẩn nghèo thành thị (2,8 triệu đồng), mức 540.000 đồng áp dụng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội, đây là nhóm yếu thế nhất, có tốc độ tăng hơi thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân.

ĐBQH Đặng Đức Hiệp (Lâm Đồng) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Lâm Văn Đoan đề nghị, trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực xã hội, đặc biệt là các nhóm yếu thế, để mức chuẩn trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội đạt được mức tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.