Xuất khẩu sang Indonesia: Thêm yêu cầu kiểm soát sản phẩm Halal

Quy định số 4/2026 của BPJPH thiết lập quy trình kiểm soát đối với các sản phẩm Halal nhập khẩu.

Bộ Công Thương vừa thông tin về Quy định số 4/2026 của Cơ quan Quản lý bảo đảm sản phẩm Halal Indonesia (BPJPH), liên quan đến việc bảo đảm sự phù hợp của các sản phẩm Halal nước ngoài nhập khẩu vào Indonesia.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, quy định này đưa ra thay đổi quan trọng trong quy trình kiểm soát nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện phải đáp ứng yêu cầu Halal.

Thay vì chỉ kiểm tra hồ sơ sau khi hàng hóa đến Indonesia, quy trình mới yêu cầu thực hiện bước bảo đảm sự phù hợp trước khi vận chuyển hàng hóa từ quốc gia xuất khẩu.

Kiểm soát sự phù hợp trước khi vận chuyển

Theo Bộ Công Thương công bố, Quy định số 4/2026 của BPJPH thiết lập quy trình kiểm soát đối với các sản phẩm Halal nhập khẩu, trong đó hoạt động đánh giá sự phù hợp được thực hiện bởi tổ chức kiểm định được công nhận tại quốc gia xuất xứ.

Quy trình này được tiến hành trước khi doanh nghiệp nộp tờ khai hải quan nhập khẩu tại Indonesia.

Đây là điểm doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ, bởi yêu cầu kiểm soát được thực hiện ngay từ giai đoạn trước khi hàng hóa rời nước xuất khẩu, thay vì chỉ xử lý thủ tục sau khi hàng đến cảng nhập khẩu.

Việc đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận Halal có liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và tính phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn được Indonesia áp dụng.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, những nội dung này cần được xác định rõ khi làm việc với đối tác nhập khẩu, đơn vị chứng nhận và tổ chức kiểm định có thẩm quyền.

Indonesia là thị trường có nhu cầu lớn đối với sản phẩm Halal. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này phải đáp ứng các quy định liên quan đến chứng nhận, kiểm soát chất lượng, ghi nhãn và thủ tục nhập khẩu theo từng nhóm sản phẩm.

Doanh nghiệp cần rà soát hồ sơ và tổ chức chứng nhận

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, doanh nghiệp xuất khẩu cần nghiên cứu Quy định số 4/2026 của BPJPH để xác định quy trình áp dụng đối với sản phẩm của mình.

Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát hàng hóa có thuộc phạm vi phải thực hiện yêu cầu Halal hay không, đồng thời kiểm tra tình trạng chứng nhận và các thủ tục bảo đảm sự phù hợp trước khi xuất khẩu.

Một nội dung quan trọng là xác định tổ chức chứng nhận, kiểm định được phía Indonesia công nhận theo quy định.

Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với nhà nhập khẩu để chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm, chứng nhận, hồ sơ liên quan đến nguyên liệu, quá trình sản xuất và những tài liệu phục vụ thủ tục nhập khẩu.

Việc hàng hóa đã được cấp chứng nhận Halal không đồng nghĩa mọi yêu cầu pháp lý về nhập khẩu đã hoàn tất. Doanh nghiệp phải tiếp tục kiểm tra các điều kiện về công nhận chứng nhận, đánh giá sự phù hợp và thủ tục áp dụng tại Indonesia.

Đối với các lô hàng đang chuẩn bị xuất khẩu, doanh nghiệp cần thống nhất với đối tác về trách nhiệm thực hiện thủ tục, thời gian kiểm định và những chứng từ phải hoàn thành trước khi vận chuyển.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã giới thiệu cẩm nang thông tin về Quy định số 4/2026 của BPJPH, trong đó hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy trình bảo đảm sự phù hợp đối với sản phẩm Halal nhập khẩu.

Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp nghiên cứu tài liệu này để chủ động thực hiện đúng quy định của thị trường nhập khẩu, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan và lưu thông hàng hóa.