Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Các đại biểu dự phiên thảo luận Tổ

Dự phiên thảo luận tại Tổ 9, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình các vị đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bổ sung giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu thảo luận.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phần mở đầu của Nghị quyết cần viết đậm nét hơn, phản ánh đúng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là năm chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ chính quyền. Qua đó, tạo khí thế, không khí phấn khởi và động lực mới cho toàn xã hội. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết cần nhấn mạnh sự chuyển biến mang tính đột phá về tư duy phát triển trong thời gian ngắn, từ công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng đến ứng dụng khoa học - công nghệ và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, nhất là trong các ngành nghề mới; chú trọng đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho thanh niên; định hướng phát triển các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm đặc trưng mang giá trị văn hóa sâu sắc nhằm kích cầu sản xuất trong nước, gia tăng doanh thu du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Về nội dung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy và trách nhiệm thực thi, đại biểu đề nghị cụ thể hóa mục 3.11 tại Điều 3 và Điều 4 của dự thảo Nghị quyết theo tinh thần “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành, rõ nguồn lực thực hiện, rõ kết quả đạt được và rõ cơ chế kiểm tra tiến độ, đánh giá hiệu quả. Đồng thời, cần xác định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn bao nhiêu; chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp giảm như thế nào; các dự án tồn đọng được tháo gỡ đến đâu và nguồn lực được khơi thông ra sao.

Đại biểu Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận.

Góp ý cụ thể vào Điều 3 quy định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đại biểu Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho biết: Tại khoản 3.6 có nêu: “Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực cho các ngành, lĩnh vực chiến lược; thu hút, trọng dụng nhân tài”. Đây là đề mục, nhưng phần nội dung chi tiết phía dưới lại còn thiếu, chưa đầy đủ và chỉ đề cập đến giáo dục và đào tạo. Để bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ và logic giữa đề mục phía trên và nội dung ở dưới, đồng chí đề nghị xem xét bổ sung nội dung: “Quan tâm xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân; có năng lực thực thi công vụ, chuyển đổi số, quản trị địa bàn và làm tốt công tác dân vận”. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung: “Đổi mới mạnh mẽ, có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng, trọng dụng nhân tài trong và ngoài hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 30 ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Đối với khoản 3.7 của Điều 3, dự thảo Nghị quyết có nêu: “Phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại”. Theo đại biểu, thông thường chúng ta hay dùng cụm từ “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”, lần này dự thảo đã bổ sung một điểm mới rất quan trọng là quan tâm đến “sức khỏe của Nhân dân”. Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung: “Tập trung chỉ đạo và có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân, nhất là bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia thảo luận

Tham gia ý kiến về ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và ứng dụng dữ liệu số. Tuy nhiên, đại biểu chỉ rõ những hạn chế trong giải ngân nguồn lực dành cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chính sách ưu đãi chưa thực sự đi vào doanh nghiệp; dữ liệu chưa được kết nối, khai thác hiệu quả và áp lực triển khai các nền tảng số tại cấp xã, phường còn lớn. Đại biểu đề nghị khẩn trương phân bổ nguồn vốn còn lại, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, định mức và điều kiện tiếp cận nguồn lực; đổi mới cơ chế quản lý quỹ khoa học và công nghệ theo hướng tăng quyền tự chủ, gắn trách nhiệm với kết quả đầu ra. Đồng thời, cần tích hợp, tinh gọn các hệ thống phần mềm, nâng cao chất lượng dữ liệu báo cáo và sớm ban hành quy chế bảo vệ dữ liệu, hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn trong cơ quan nhà nước.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, đầu tư công

Đại biểu Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia thảo luận Tổ.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cơ bản thống nhất với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.

Từ thực tế thu ngân sách vượt dự toán nhưng có những khoản thu biến động lớn, đại biểu đề nghị đánh giá rõ cơ cấu tăng thu, phân biệt nguồn thu ổn định với nguồn thu đột biến, nhất là các khoản thu từ đất đai. Việc lập dự toán năm 2027 cần sát thực tế, có kịch bản ứng phó khi nguồn thu không đạt kỳ vọng, từng bước xây dựng cơ sở thu bền vững từ năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Về đầu tư công, đại biểu nhấn mạnh những bất cập kéo dài trong phân bổ vốn, chuẩn bị dự án và tổ chức thực hiện. Tình trạng vốn chưa được phân bổ chi tiết, dự án chưa hoàn thiện thủ tục, vướng mắc giải phóng mặt bằng và phối hợp giữa các cơ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn tạm ứng chưa thu hồi lớn cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra nghiêm túc về khối lượng thực hiện, tiến độ thu hồi và chất lượng giải ngân. Đại biểu đề nghị phân bổ vốn theo mức độ sẵn sàng và hiệu quả của dự án; xác định rõ tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vướng mắc. Việc đánh giá đầu tư công cần gắn với khối lượng thực hiện, tiến độ hoàn thành, chất lượng công trình và hiệu quả khai thác, không chỉ dựa vào tỷ lệ giải ngân. Đối với dự toán ngân sách năm 2027, cần bảo đảm sự cân đối giữa quy mô đầu tư, khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội và nghĩa vụ trả nợ; ưu tiên các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, công trình hạ tầng chiến lược liên vùng và các nhiệm vụ tạo động lực tăng trưởng.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh phát biểu tham luận.

Cùng quan tâm đến yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình cho rằng, dù tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên vẫn tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm. Tăng trưởng cần đi đôi với ổn định giá cả, nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, phát triển doanh nghiệp trong nước và bảo đảm người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu đề nghị Chính phủ nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành gắn với diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng lượng và thị trường xuất khẩu; đồng thời quan tâm hơn đến khu vực kinh tế trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí tuân thủ và mở rộng thị trường.

Đối với đầu tư công, cần chuyển từ giao nhiệm vụ chung sang quản trị cụ thể từng dự án, phân loại rõ nguyên nhân chậm tiến độ, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý kèm thời hạn và trách nhiệm. Ưu tiên nguồn lực cho các công trình kết nối, giải quyết điểm nghẽn hạ tầng, hoàn thành các dự án chuyển tiếp; gắn phân cấp cho địa phương với bảo đảm nhân lực, ngân sách và hướng dẫn thống nhất.