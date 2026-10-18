Phụ nữ Ô Chợ Dừa lan tỏa yêu thương

Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng tới phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội và các chi hội đã tổ chức thăm hỏi, trao 86 suất quà với tổng trị giá 86 triệu đồng tới các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật và trẻ mồ côi. Những phần quà không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội đối với những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Duy

Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được duy trì, trở thành một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong năm, Hội nhận đỡ đầu thêm một trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng, nâng tổng số trẻ được nhận đỡ đầu lên bốn em. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam và dịp khai giảng năm học mới, Hội đã trao hỗ trợ cho các em với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội, giúp trẻ mồ côi có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và trưởng thành.

Tinh thần tương thân tương ái còn được lan tỏa ra ngoài địa bàn phường. Thông qua mô hình “Lan tỏa yêu thương”, Hội đã vận động, trao tặng hơn 350 áo ấm cùng chăn, bánh kẹo, cây lọc nước và nhiều phần quà tới ba trường học tại Thanh Hóa và Cao Bằng, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Những chuyến đi thiện nguyện đã góp phần kết nối tấm lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ Ô Chợ Dừa với học sinh và người dân tại những địa phương còn nhiều khó khăn, đồng thời lan tỏa ý thức sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động an sinh, Hội đặc biệt quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Tính đến tháng 8-2026, tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 41 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 536 hội viên tiếp cận nguồn vốn thông qua 16 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hội cũng đăng ký giúp đỡ 15 hộ phụ nữ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ nâng cao mức sống. Hoạt động cho vay được gắn với công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn tín dụng chính sách và hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích.

Chung sức xây dựng môi trường sống văn minh

Cùng với chăm lo đời sống hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa tích cực vận động phụ nữ tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Các hoạt động “Ngày cuối tuần xanh”, “Ngày thứ Bảy xanh” được duy trì thường xuyên, thu hút cán bộ, hội viên tham gia vệ sinh đường phố, ngõ xóm, thu gom phế liệu và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Hội viên phụ nữ phường Ô Chợ Dừa tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Ảnh: H.Duy

Đáng chú ý, đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 đã thu hút hơn 650 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Những hoạt động tập thể không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với không gian sống chung.

Các mô hình “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện tiếp tục phát huy hiệu quả, kết hợp giữa bảo vệ môi trường và chăm lo cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên sử dụng làn khi đi chợ, hạn chế túi ni lông, từng bước hình thành thói quen sinh hoạt thân thiện với môi trường ngay từ mỗi gia đình.

Từ những việc làm nhỏ, phong trào đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng địa phương.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động xã hội, Hội còn từng bước đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Hai tổ phụ nữ số tại chi hội 2 và chi hội 18 được thành lập với gần 20 hội viên nòng cốt, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội.

Cùng với đó, công tác cập nhật, làm sạch dữ liệu hội viên, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kết nối và hỗ trợ tổ chức các phong trào phù hợp với tình hình mới.

Theo bà Võ Thị Hồng Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa, Hội sẽ tiếp tục hướng hoạt động về cơ sở, quan tâm chăm lo phụ nữ khó khăn, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và nâng cao kỹ năng số. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho gia đình và cộng đồng.