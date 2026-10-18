Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Giao nhiệm vụ phải rõ ràng, giao nguồn lực phải cụ thể để cơ sở phát huy tính tự chủ

Triển khai đồng bộ: phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực

Chiều 18/10, tham gia thảo luận tại về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, 9 tháng đầu năm 2026, các chỉ số tăng trưởng và so sánh kết quả đạt được đã phản ánh rõ nét sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc. Đặc biệt, đó là sự kiên định, sâu sát và kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế cũng như ứng xử với các rủi ro phát sinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu thảo luận tổ

Về định hướng nhiệm vụ giai đoạn cuối năm 2026 và mục tiêu năm 2027, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh các chỉ số phát triển đối với 34 tỉnh, thành phố cùng sự tham gia của các ngành ở Trung ương đối với từng nhóm lĩnh vực đã được xác định cụ thể. Đến nay, khung pháp lý cơ bản đã được tháo gỡ theo đúng tinh thần Nghị quyết 66 và lộ trình đề ra. Đồng thời, các chủ trương của Trung ương và Bộ Chính trị đã mở đường cho việc chấp nhận thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, tạo hành lang pháp lý và hướng dẫn đồng bộ để các cấp, các ngành mạnh dạn bứt phá.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, nếu muốn phát triển mạnh mẽ mà không triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ – nhất là phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực và ứng dụng chuyển đổi số đến cùng thì công tác quản lý và phát triển sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nêu ví dụ từ Kế hoạch 76 của Trung ương 3 và các chương trình hành động thực hiện, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết nhiệm vụ đã được phân công đối với từng cấp. Nguyên tắc đặt ra là phân nhiệm vụ phải gắn liền với thủ tục hành chính, hệ thống dữ liệu, nguồn lực tài chính ngân sách và con người, đặc biệt là đối với cấp cơ sở. Tuy nhiên, qua theo dõi và đánh giá thực tiễn, việc phân cấp hiện nay đang tồn tại 3 nhóm trạng thái rõ rệt: Nhóm thứ nhất – phân cấp thực hiện được; Nhóm thứ hai – phân cấp nhưng vẫn phải xin ý kiến cấp trên; Nhóm thứ ba – phân cấp nhưng không phát sinh công việc.

Từ thực trạng đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu phân định ranh giới chức năng rõ ràng và rạch ròi theo mô hình “Trung ương đóng vai trò kiến tạo; cấp tỉnh rà soát, phân công, liên kết và điều phối; cấp xã là cấp tổ chức thực hiện trực tiếp”.

Cấp xã phải được định vị là đơn vị kiến tạo phát triển

Về vai trò của chính quyền cơ sở, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khẳng định cấp xã không chỉ đơn thuần là nơi "chứa đựng" và chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, mà phải được định vị là một đơn vị kiến tạo phát triển. Để đảm bảo vai trò này, cấp xã phải được giao đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và nguồn lực tương xứng.

Báo cáo đánh giá 9 tháng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ, hoạt động kiến tạo phát triển của cấp xã phải đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh, từ đó tính toán đóng góp vào chỉ số thu nhập bình quân đầu người chung. Do đó, việc giao nhiệm vụ phải rõ ràng, giao nguồn lực phải cụ thể để cấp cơ sở phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ chiều 18/10

Qua 1 năm thực hiện đổi mới mô hình (từ ngày 1/7/2026 đến nay), thực tế vận hành vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện ngay trong những tháng cuối năm 2026. Muốn bộ máy vận hành trơn tru và đạt hiệu quả cao, công tác chỉ đạo và rà soát phải có lộ trình cụ thể, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Việc kiểm chứng hiệu quả phải được tiến hành nỗ lực, sát sao, nhất là tại các địa phương. Chỉ khi mô hình tổ chức ổn định thì mới sắp xếp đúng con người, bố trí đúng năng lực vào từng vị trí, từ đó bộ máy mới có thể chạy thông suốt và tạo ra kết quả thực chất.

Để tiếp tục tinh gọn bộ máy và tổ chức hiệu quả chính quyền địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề xuất các nhóm giải pháp then chốt: Triệt để thực hiện các nguyên tắc phân cấp, phân quyền; Xác định vị trí việc làm dựa trên chức năng, nhiệm vụ; Tính toán khối lượng công việc theo vùng và phát huy vai trò của khu vực tư…