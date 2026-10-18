Khơi thông nguồn vốn và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Tuy nhiên, đại biểu Đào Hồng Lan cũng chỉ rõ những "nút thắt" lớn cần tập trung tháo gỡ. Cụ thể, đối với các dự án tồn đọng (như Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2), mặc dù công trình đã đi vào hoạt động hiệu quả nhưng việc giải ngân nguồn vốn vẫn gặp vướng mắc pháp lý do nhiều nguyên nhân. Đại biểu nêu rõ: "Công trình tồn đọng đã được giải quyết, đã đi vào hoạt động hiệu quả nhưng lại không giải ngân được vì vướng mắc về hồ sơ quyết toán, thiếu người ký xác nhận khối lượng từ nhiều năm trước do thay đổi nhân sự, nhà thầu,...". Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều dự án tồn đọng trên cả nước, khiến dòng vốn bị nghẽn mạch dù nhu cầu thực tế rất lớn.

ĐBQH Đào Hồng Lan (TP. Bắc Ninh) phát biểu tại phiên thảo luận chiều 18/10.

Từ đó, bài toán về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, áp lực cấu trúc nguồn vốn, cũng như việc giảm tỷ lệ lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng vẫn là những thách thức đòi hỏi các giải pháp căn cơ. Đại biểu cho rằng cần đồng bộ hóa các cơ chế, chính sách từ Trung ương đến địa phương, trong đó việc triển khai các nghị quyết về kinh tế tư nhân, y tế tư nhân, hay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phương thức PPP và tín dụng ngân hàng cần tiếp tục được đẩy mạnh để hỗ trợ hiệu quả cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sớm được thông qua và ban hành để tháo gỡ kịp thời các rào cản về bảo lãnh tín dụng, tiêu thụ sản phẩm.

Đại biểu cũng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái FDI và nội địa hóa trong bối cảnh các doanh nghiệp FDI đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu, việc gắn kết doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là bài toán khó. Các doanh nghiệp trong nước cần tiếp tục nâng cao năng lực, chuẩn hóa điều kiện kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các tập đoàn lớn.

Đánh giá về lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp, đại biểu cho rằng các Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ đã tạo ra những xung lực mới, tuy nhiên năng lực hấp thụ và khả năng thích ứng của các chủ thể kinh tế trong nước vẫn còn khoảng cách. Mạng 5G hiện đã đạt độ phủ 91,9% với 71 triệu tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,54%. Song, trong công tác đồng bộ hóa dữ liệu – chẳng hạn như việc hoàn thành 12 cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, tiêm chủng, bảo trợ xã hội với quy mô sơ bộ khoảng 83 triệu bản ghi (về tiêm chủng, y tế, bảo trợ xã hội...) đòi hỏi nguồn lực rất lớn từ cấp xã, phường trong việc cập nhật, làm sạch và "đúng, đủ, sạch, sống" dữ liệu. Do đó, cần có các giải pháp hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật và nhân lực bài bản để tránh quá tải cho cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, đối với khối doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia, việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng nâng cao chuẩn hóa về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đại biểu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đồng hành, sớm đưa các dự án luật mới (như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi) vào thực tiễn để tháo gỡ kịp thời các rào cản về tín dụng, bảo lãnh và tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn tới.