Đồng hành với phạm nhân nữ trong hành trình hoàn lương

Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái trao bằng khen của UBND thành phố cho đại diện các tập thể. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố; Lê Thị Thanh Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố tham dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thanh Loan nhấn mạnh: Các cấp hội xác định, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ phải hướng tới mọi tầng lớp phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, kể cả những người từng lầm lỡ đang quyết tâm sửa chữa để trở về với gia đình, cộng đồng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: Nga Sơn

5 năm qua, thực hiện Kế hoạch phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2026, Hội LHPN thành phố và Trại giam Xuân Lộc đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội thi, thăm hỏi và động viên phạm nhân nữ… Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự trọng, tình cảm gia đình, ý thức chấp hành pháp luật và khát vọng hướng thiện trong mỗi phạm nhân nữ đang chấp hành án tại trại giam. Ngoài ra, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ hàng trăm trường hợp phạm nhân thông qua các hình thức: giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn…

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Nga Sơn

Hội LHPN thành phố hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Trại giam Xuân Lộc đồng hành với phạm nhân nữ trong công tác tư vấn tâm lý, trang bị kỹ năng, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ sinh kế sau khi chấp hành xong án phạt tù để chị em có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Trại giam Xuân Lộc trao quà cho các nữ phạm nhân tích cực tham gia hoạt động phối hợp. Ảnh: Nga Sơn

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2026) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Chủ tịch Hội LHPN thành phố chúc các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể chị em phụ nữ mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; chúc phạm nhân nữ luôn vững vàng nghị lực, kiên trì cải tạo tiến bộ, nuôi dưỡng những ước mơ chính đáng và sớm trở về đoàn tụ, xây dựng cuộc sống lương thiện, có ích.

Đại diện Trại giam Xuân Lộc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhân ngày 20-10. Ảnh: Nga Sơn

Dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen của UBND thành phố và Hội LHPN thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục cải tạo, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân nữ, giai đoạn 2022-2026; đồng thời tặng quà biểu dương phạm nhân nữ tích cực tham gia các hoạt động phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Một tiết mục văn nghệ do Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Đặc biệt, trên 1,4 ngàn phạm nhân nữ đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc đã được thưởng thức chương trình văn nghệ, xem trích đoạn Ngày sum họp và nghe nói chuyện chuyên đề Thấu hiểu chính mình - sống đời tích cực và được nhận quà 20-10.