Từ sức dân đến diện mạo đô thị mới ở Chiềng Sinh

Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho mỗi khu dân cư. Với phường Chiềng Sinh, đây cũng là một trong những nhiệm vụ được xác định có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đô thị và đời sống người dân.

Điểm đáng ghi nhận là quá trình này không chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước. Tại nhiều tổ dân phố, người dân trực tiếp tham gia từ những phần việc cụ thể nhất: hiến đất mở đường, tháo dỡ công trình, chặt cây, đóng góp kinh phí, ngày công, bàn giao mặt bằng và cùng giám sát quá trình thi công...

Từ sự đồng thuận ấy, nhiều tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa, thắp sáng, tạo nên những thay đổi rõ nét trong diện mạo khu dân cư.

Những con đường được mở từ lòng dân

Tại tổ 15, sự thay đổi hiện hữu rõ trên tuyến đường từng là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi thời tiết thay đổi. Từng là đường đất với cảnh "nắng bụi, mưa lầy", cuối năm 2025, tuyến đường dài 2km đã được bê tông hóa. Mặt đường được mở rộng lên 7m, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn và phục vụ nhu cầu của hộ dân trong tổ cùng các tổ, bản lân cận.

Tuyến đường tại tổ 8, phường Chiềng Sinh, được lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Để có tuyến đường mới, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã cùng chung tay bằng nhiều cách. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, góp sức để mở rộng mặt đường. Với những gia đình có đất nằm trong phạm vi mở đường, quyết định hiến đất không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi lợi ích chung được đặt lên trên lợi ích riêng, nhưng khi người dân nhìn thấy lợi ích trực tiếp của công trình đối với khu dân cư, việc bàn giao mặt bằng được thực hiện thuận lợi hơn.

Đi trên tuyến đường mới rộng rãi, khang trang, ông Cà Văn Hướng, tổ 15, chia sẻ, khi địa phương vận động hiến đất làm đường, ban đầu gia đình cũng băn khoăn. Tuy nhiên, nhận thấy tuyến đường hoàn thành sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng, gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 80m² đất ở để mở rộng đường.

Theo ông Hướng, đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế.

Không chỉ một hộ gia đình, tinh thần chung sức đã lan tỏa trong toàn tổ. Ông Lù Văn Chung -Tổ trưởng tổ 15, cho biết từ năm 2025 đến nay, tổ đã vận động nhân dân hiến hơn 4.000m² đất, chung sức đổ bê tông các tuyến đường và xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Theo ông Lù Văn Chung, người dân đã chung sức đổ bê tông các tuyến đường và xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng

Những con số ấy cho thấy, phía sau mỗi tuyến đường hoàn thành không chỉ là nguồn vốn đầu tư mà còn là sự đóng góp trực tiếp của cộng đồng. Khi người dân thấy rõ công trình phục vụ chính mình, sự tham gia cũng trở nên thiết thực và chủ động hơn.

Đồng thuận để mở đường phát triển

Nếu tổ 15 cho thấy hiệu quả từ những tuyến đường đã hoàn thành, thì tại tổ 8, sức dân đang được thể hiện ngay trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho công trình mới.

Các hộ dân có đất, cây cối, công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng chủ động chặt cây, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai tuyến đường rộng 7m, dài 1,4km. Công trình phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Các hộ dân có đất, cây cối, công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng chủ động chặt cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Ông Quàng Văn Lả - Bí thư, Tổ trưởng tổ 8, cho biết từ năm 2025 đến nay, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Chi ủy, Ban quản lý tổ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến khoảng 10.000m² đất, đóng góp gần 4 tỷ đồng để triển khai 7 km đường điện chiếu sáng và 4 km đường giao thông trong tổ.

Từ những tuyến đường được đầu tư, hệ thống hạ tầng khu dân cư từng bước hoàn thiện. Đường giao thông thuận lợi hơn, hệ thống chiếu sáng được mở rộng, cảnh quan được chỉnh trang, qua đó tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Không chỉ dừng ở việc đóng góp cho các công trình, người dân tại tổ 8 và nhiều khu dân cư trên địa bàn phường còn tham gia giữ gìn thành quả sau đầu tư. Việc vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, chỉnh trang khu vực trước nhà, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được quan tâm hơn. Đây là những việc làm không lớn về quy mô nhưng tạo nên sự thay đổi từng ngày trong diện mạo đô thị.

Huy động nguồn lực, tạo sức bật cho đô thị

Từ tổ 8, tổ 15 đến các tổ dân phố khác, việc phát huy sức dân đang được triển khai trên địa bàn 15 tổ dân phố của phường Chiềng Sinh. Tùy theo đặc điểm từng công trình, người dân tham gia bằng nhiều hình thức: Hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công, chặt cây, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng và trực tiếp giám sát quá trình thực hiện.

Nhân dân tổ 8 chặt bỏ cây, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường.

Cách làm này giúp nguồn lực trong dân được phát huy, đồng thời tạo sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng trong quá trình triển khai các công trình. Để tạo đồng thuận, phường tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động; công khai, minh bạch các khoản đóng góp để người dân biết, tham gia và giám sát. Những hộ gia đình đi đầu trong hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp ngày công, kinh phí được tuyên dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phường Chiềng Sinh xác định là khâu đột phá, tạo nền tảng và động lực phát triển. Trong đó, giao thông, chỉnh trang đô thị và những công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân được ưu tiên. Cùng với nguồn lực Nhà nước, phường chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các công trình giao thông, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời và các hoạt động chỉnh trang đô thị.

Từ năm 2025 đến nay, tổng nguồn lực nhân dân đóng góp cho xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt hơn 37,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,2 tỷ đồng được huy động thực hiện mô hình "Thắp sáng đường"; 407 hộ tự nguyện hiến 27.283m² đất làm đường, trị giá hơn 19 tỷ đồng; tự nguyện tháo dỡ công trình, tài sản trị giá hơn 17 tỷ đồng và đóng góp hơn 150 triệu đồng thực hiện mô hình "Ngày thứ Bảy về với nhân dân".

Ông Lò Phong Nam - Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, cho biết xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thời gian tới, phường tiếp tục triển khai các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung sức, đồng thuận của nhân dân tại các tổ.

Tuyến đường tổ 5, phường Chiềng Sinh được bê tông hóa.

Theo đó, việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục được gắn với mục tiêu mở rộng không gian phát triển, kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương và nâng cao đời sống người dân.

Từ những con đường bê tông nối dài, những tuyến đường được thắp sáng đến những khu dân cư ngày càng khang trang, diện mạo Chiềng Sinh đang có những chuyển biến rõ nét. Đằng sau sự thay đổi ấy là nguồn lực của Nhà nước, nhưng cũng là sự đóng góp trực tiếp và bền bỉ của người dân.

Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình xây dựng đô thị, mỗi công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn tạo dựng sự gắn bó và trách nhiệm của cộng đồng đối với không gian sống. Qua đó, Chiềng Sinh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tạo thuận lợi để người dân phát triển kinh tế.