Thu hút đầu tư ngoài ngân sách tại Quảng Phú

Dự án về đầu tư phát triển chăn nuôi heo quy mô lớn của Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1, xã Quảng Phú với quy mô dự án trên 1.150 tỷ đồng, quy mô heo nái, heo thịt khoảng 75.000 con

Địa phương đã thu hút được một số dự án lớn gắn với tiềm năng, thế mạnh của mình, kỳ vọng tạo đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Theo ông Phạm Ngọc Vũ - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, địa phương luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc tìm hiểu, khảo sát khả năng đầu tư cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư. UBND xã cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án trên địa bàn xã, kịp thời có ý kiến thẩm định để các dự án sớm triển khai đầu tư xây dựng. Hiện nay, Quảng Phú cập nhật các dự án vào quy hoạch chung xã, làm cơ sở để triển khai dự án trong thời gian tới.

Ví dụ như đối với dự án về đầu tư phát triển chăn nuôi heo quy mô lớn của Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 với quy mô dự án trên 1.150 tỷ đồng, quy mô heo nái, heo thịt khoảng 75.000 con. Dự án này đã được UBND tỉnh Đắk Nông cũ chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh nhà đầu tư từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, quá trình mở rộng quy mô dự án theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt gặp vướng do một số hộ dân lấn chiếm đất nhằm mục đích sản xuất cây nông nghiệp ngắn ngày. Cuối năm 2025, đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức các buổi làm việc với các bên tại hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân, mong muốn. Từ đó xác định rõ ranh giới đất được giao cho nhà đầu tư, cắm biển cụ thể. Với sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng về quy định của pháp luật, các hộ dân đã chủ động trả lại đất lấn chiếm, đồng thời nhà đầu tư cũng tự nguyện hỗ trợ cho bà con phần hoa màu bị thiệt hại. Hoạt động này đã trực tiếp tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng với quy định của pháp luật.

Dự án về Nhà máy điện năng lượng mặt trời nổi thủy điện Buôn Tua Srah mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại xã Quảng Phú

Cũng theo lãnh đạo xã Quảng Phú, địa phương giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật của nhà đầu tư, nhấn mạnh thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ nước thải, khí thải, mùi hôi, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, dịch bệnh, an toàn sinh học và các nguy cơ ô nhiễm khác; bảo đảm không để ảnh hưởng đến khu dân cư và đời sống người dân khu vực lân cận.

Lãnh đạo xã Quảng Phú cho biết thêm, ngoài dự án trên, địa bàn còn một số dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đang chuẩn bị đầu tư và đang triển khai như: dự án điện năng lượng mặt trời Xuyên Hà, điện năng lượng mặt trời nổi thủy điện Buôn Tua Srah, gạch không nung, dự án Nhà máy sản xuất, chế biến viên nén gỗ và các sản phẩm về gỗ của Công ty TNHH Quang Minh Lâm Đồng.

Trong đó, dự án về Nhà máy điện năng lượng mặt trời nổi thủy điện Buôn Tua Srah mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2026 với số vốn trên 7.700 tỷ đồng. Dự án có toàn bộ các tấm pin lắp đặt với giá đỡ trên hệ thống phao nổi trên mặt hồ thủy điện. Diện tích mặt nước dự kiến sử dụng trên 495 ha. Đây là dự án điện năng lượng mặt trời nổi trên lòng hồ chứa có diện tích lớn nhất tỉnh hiện nay. Dự án kỳ vọng sẽ hiện thực mục tiêu về phát triển năng lượng xanh, sạch, an toàn, đấu nối và giảm áp lực vào giai đoạn cao điểm cho lưới điện quốc gia trong thời gian tới.