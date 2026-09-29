Xử lý nghiêm tình trạng xả rác bừa bãi

Tại tuyến đường Nam sông Mã, bên cạnh những khu đô thị mới đang hình thành, không khó bắt gặp tình trạng xả rác ven đường, tại các khu đất trống. Những túi rác, vật dụng sinh hoạt vứt bỏ không đúng nơi quy định, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và môi trường.

Tình trạng xả rác bữa bãi cũng xảy ra ở nhiều tuyến đường, khu dân cư, tại các khu đất trống, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, đồng thời làm giảm mỹ quan đô thị.

Tình trạng vứt rác thải bừa bãi vẫn còn diễn ra tại một số tuyến đường và khu dân cư.

Ngay tại đường Trịnh Kiểm, phường Quảng Phú, rác thải tập kết, vứt bừa bãi ngay tại điểm trung chuyển đã gây ô nhiễm, phát sinh mùi hôi và bức xúc trong Nhân dân.

Tình trạng vứt rác thải bừa bãi vẫn còn diễn ra tại một số tuyến đường và khu dân cư.

Xây dựng đô thị văn minh không thể chỉ trông chờ vào công tác thu gom, xử lý rác thải, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân: không xả rác, không đổ rác tùy tiện, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định.

Rác thải đổ bừa bãi ngay gần đường Trịnh Kiểm, phố Thành Yên, phường Quảng Phú

Thực hiện Chỉ thị số 13 của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đơn vị thu gom và cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giữ gìn môi trường cũng chính là giữ gìn chất lượng cuộc sống và diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.