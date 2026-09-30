Sớm mở dư địa phát triển ra hướng sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai dài 586km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 234km, là tài sản tự nhiên có giá trị lớn về kinh tế, văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, giao thông thủy, du lịch sinh thái và hình thành các không gian đô thị ven sông.

Theo báo cáo của UBND thành phố, thời gian qua, tiềm năng này chưa được khai thác hiệu quả. Không gian ven sông phát triển chậm, thiếu quy hoạch tổng thể; hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, kiến trúc thiếu thống nhất và chưa hình thành nhiều thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng. Tại một số khu vực còn tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả; kho bãi, bến cảng nhỏ lẻ, công trình tạm. Những tồn tại này vừa cản trở phát triển đô thị ven sông, vừa tác động đến môi trường.

Trên cơ sở Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố sẽ đẩy nhanh việc mở dư địa phát triển hướng sông Đồng Nai. Theo đó, thành phố thực hiện tái thiết không gian ven sông theo hướng khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, quỹ đất và các lợi thế kinh tế, văn hóa của dòng sông, nhằm tạo thêm động lực phát triển đô thị.