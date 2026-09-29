iHanoi: Phản ánh được giải quyết, người dân rất hài lòng

Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030, nhưng để xây mới và mở rộng hơn 4.000 km trong 5 năm tới cần khoảng 1.269.000 tỷ đồng, trong đó 846.000 tỷ đồng phải huy động ngoài ngân sách.