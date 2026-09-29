iHanoi: Phản ánh được giải quyết, người dân rất hài lòng
Từ phản ánh trên ứng dụng iHanoi, kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Tiến Tường, ở thôn Thanh Sơn, xã Phú Nghĩa, về việc công trình phụ liền kề bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đã được cơ quan chức năng vào cuộc. Người dân đánh giá mức độ giải quyết là “Rất hài lòng”. Từ một kiến nghị cụ thể đến kết quả cụ thể, hiệu quả của iHanoi được thể hiện ngay ở sự hài lòng của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ihanoi-phan-anh-duoc-giai-quyet-nguoi-dan-rat-hai-long-420007.htm