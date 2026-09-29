Lâm Đồng thẩm định 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng, ghi danh di tích, di sản văn hóa

Lâm Đồng họp thẩm định, đề nghị xếp hạng 8 hồ sơ di tích, di sản văn hóa tiêu biểu

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có PGS.TS Bùi Chí Hoàng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; các thành viên Hội đồng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến UBND các xã, phường và các đơn vị có di sản lập hồ sơ.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghiên cứu và xem xét 8 hồ sơ khoa học, bao gồm các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể: Cấp quốc gia đặc biệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Trường Dục Thanh (phường Phan Thiết); Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục đối với Nghề làm nước mắm Phan Thiết; Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 2 danh lam thắng cảnh là Hang A1 và Hang C2 (xã Nam Đà); Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng 4 di tích gồm: Đồn Biên phòng Đắk Đam (xã Thuận An), Khu Căn cứ Lê Hồng Phong (xã Hòa Thắng), Hội Phước Thiện (xã Liên Hương) và Miếu Long Lễ (xã Bắc Bình).

PGS.TS Bùi Chí Hoàng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khẳng định di sản của Lâm Đồng là vô giá

Các thành viên Hội đồng đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tài liệu, bản vẽ, bản đồ và đánh giá tính xác thực, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của từng di sản. Hội đồng cũng rà soát mức độ đáp ứng tiêu chí theo quy định pháp luật; hiện trạng quản lý, bảo vệ; tính chính xác của ranh giới, diện tích khoanh vùng bảo vệ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo về hồ sơ, di tích xếp hạng của Lâm Đồng

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, khách quan, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín và thống nhất cao đối với toàn bộ 8 hồ sơ trình tại cuộc họp.

Lãnh đạo sở, ngành, cơ quan hữu quan tham dự tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp sâu sắc của các chuyên gia và thành viên Hội đồng.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng chí Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, ý kiến thẩm định là cơ sở khoa học quan trọng để cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Hồ sơ hoàn thiện không chỉ đáp ứng yêu cầu thủ tục mà phải phản ánh đầy đủ, thuyết phục các giá trị tiêu biểu của từng di tích, di sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hồ sơ. Việc xếp hạng và ghi danh các di tích, di sản này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý, bảo tồn, đồng thời phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Di sản của Lâm Đồng