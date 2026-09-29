[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển mạnh từ 'phối hợp theo quy trình' sang 'đồng hành từ đầu về chính sách'

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ngay sau Kỳ họp bất thường thứ Nhất, Chính phủ đã chủ động tổ chức 3 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, đôn đốc các bộ, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra. Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành được triển khai quyết liệt, đến nay Chính phủ không còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết đã có hiệu lực. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, không được chủ quan mà phải tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ để bảo đảm chất lượng, tránh chậm trễ phát sinh.

Về phía Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ “phối hợp theo quy trình” sang “đồng hành từ đầu về chính sách”. Đối với những dự án luật lớn, phức tạp, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần trao đổi ngay từ khi xây dựng phương án chính sách, không chờ hoàn tất hồ sơ mới chuyển giao. Những nội dung còn ý kiến khác nhau phải nhận diện từ sớm; việc thuộc thẩm quyền Chính phủ cần chủ động xử lý, nội dung thuộc Quốc hội phải chuẩn bị đầy đủ luận cứ và đánh giá tác động kỹ lưỡng.