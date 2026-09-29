Cử tri đơn vị số 11 kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
Trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri, thông tin về dự kiến nội dung kỳ họp và lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, quản lý đất đai và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính là những nội dung được cử tri quan tâm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-tri-don-vi-so-11-kien-nghi-nhieu-van-de-dan-sinh-420025.htm