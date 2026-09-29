Cử tri đơn vị số 11 kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Theo Nghị quyết, thực hiện chương trình công tác, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 để thảo luận, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).