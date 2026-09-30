Miễn tiền thuê nhà, đất công 1 năm cho 3 nhóm doanh nghiệp

Theo đó, từ ngày 10-10-2026, 3 nhóm doanh nghiệp (DN) được hỗ trợ gồm: DN nhỏ và vừa, DN công nghiệp hỗ trợ và DN đổi mới sáng tạo đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Tài sản cho thuê là nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở, chưa sử dụng hoặc không sử dụng, được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác để cho thuê.

Các DN thuộc diện hỗ trợ được miễn tiền thuê nhà trong 1 năm đầu, tính từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực. Mỗi DN chỉ được hưởng chính sách này một lần trên địa bàn thành phố.

Để được miễn tiền thuê, DN phải nộp bản sao hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ và chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp.