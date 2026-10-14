Tự soi, tự sửa

Kiểm tra để thấy rõ hạn chế

Sau khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, yêu cầu đặt ra đối với cấp xã, phường ngày càng cao. Cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, các địa phương phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đầu tư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Trước thực tế đó, các chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng đi sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống Nhân dân và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, làm việc với cấp ủy, chính quyền và khảo sát tại cơ sở, các Đoàn công tác đã chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế, yêu cầu Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc nhìn nhận, có giải pháp khắc phục.

Lãnh đạo xã Chiêm Hóa kiểm tra tiến độ sửa chữa, nâng cấp điểm trường mầm non Ngọc Hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy cho biết: Qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy đợt 1 và đợt 2 năm 2026, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã được chỉ rõ, nhất là ở khâu hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn đối tượng, xây dựng phương án hỗ trợ và tổ chức thực hiện một số mô hình sinh kế. Trên cơ sở đó, xã đã xác định rõ trách nhiệm và xây dựng giải pháp khắc phục qua việc rà soát toàn bộ danh mục, nguồn vốn và tiến độ từng nội dung; phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng phần việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở; chủ động hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, phương án sản xuất, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Đối với những nội dung còn vướng về thủ tục, xã kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, tháo gỡ. Tính đến hết 30/9/2026, xã đã giải ngân đạt 100% đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, bảo đảm nguồn lực thực sự trở thành động lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững. Đối với các dự án khởi công mới từ nguồn vốn năm 2026, xã chủ động bám công trình, bám tiến độ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó, tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành từng bước được đẩy nhanh.

Tạo chuyển biến ở cơ sở

Không chỉ tập trung vào giải ngân các nguồn vốn, chương trình kiểm tra, giám sát còn đi sâu vào những vấn đề dân sinh thiết yếu, trong đó có việc xóa các vùng lõm sóng điện thoại và đưa điện lưới đến các thôn vùng khó khăn. Tại các địa bàn vùng cao như Yên Hoa, Trung Hà, Thượng Lâm, Quảng Nguyên, vùng biên giới như Bạch Đích, Tùng Vài, Xín Mần việc bảo đảm thông tin liên lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều khu vực địa hình chia cắt, dân cư phân tán, điều kiện đầu tư hạ tầng viễn thông còn khó khăn. Vùng lõm sóng không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, những khu vực chưa có hoặc chất lượng sóng chưa bảo đảm được rà soát, xác định cụ thể. Trên cơ sở đó, địa phương phối hợp với các ngành chức năng và doanh nghiệp viễn thông tìm giải pháp mở rộng vùng phủ sóng, ưu tiên những khu vực đông dân cư, khu vực có nhu cầu thông tin liên lạc cấp thiết. Tương tự, việc kéo điện lưới đến các thôn vùng khó cũng được các Đoàn công tác quan tâm kiểm tra. Với những thôn còn thiếu điện hoặc việc cung cấp điện chưa đáp ứng yêu cầu, nguyên nhân được phân tích cụ thể từ khoảng cách địa lý, địa hình, nguồn vốn đầu tư đến khả năng triển khai hạ tầng. Qua đó, từng bước xác định lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Chủ tịch UBND xã Yên Hoa Vi Văn Chung cho biết: Khắc phục hạn chế của việc xóa vùng lõm sóng điện thoại Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh chỉ ra trong đợt 2 tháng 5 năm 2026, xã đã phối hợp với cơ quan Điện lực, Viễn thông của tỉnh triển khai xây trạm phát sóng BTS, đấu nối, cấp nguồn điện ổn định phục vụ cho việc vận hành trạm phát sóng mới tại các thôn Tát Kẻ, Nà Mạ đạt tỷ lệ phủ sóng từ 80 - 100%.

Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở nhìn rõ những khâu còn yếu, việc còn chậm, trách nhiệm chưa rõ để tập trung khắc phục. Thực tế này cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo hướng lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đi đến tận cơ sở, kiểm tra bằng kết quả thực tế và theo dõi đến cùng việc khắc phục. Đó cũng là mục tiêu cốt lõi của công tác kiểm tra, giám sát hướng tới, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.