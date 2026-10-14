[Ảnh] Hàng trăm tấn quần áo cũ chất thành 'núi' ở Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 14/10, tại khu đất này, hàng đống quần áo cũ vẫn chất cao thành từng lớp. Nhiều bộ quần áo đã ngấm nước, ẩm mốc, bốc mùi khó chịu do tồn đọng trong thời gian dài.

Một số người dân tranh thủ lựa chọn những món đồ còn có thể tận dụng làm giẻ lau hoặc nguyên liệu may găng tay.

Tuy nhiên, phần lớn lượng quần áo đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện để tái sử dụng thông thường.

Khối lượng quần áo tồn đọng tại đây ước tính khoảng 300 tấn.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã bắt đầu thu gom từ ngày 13/10, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2-3 ngày.

Toàn bộ số quần áo sẽ được vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn để xử lý.

Trong quá trình phát triển đô thị, các khu đất phục vụ dự án giao thông và hạ tầng cần được quản lý chặt chẽ ngay cả khi chưa bước vào giai đoạn thi công chính.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên.