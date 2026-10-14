Đồng Tháp: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 20 xã

Theo Thông báo số 492-TB/VPTU ngày 12-10-2026 của Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến kết luận của Trưởng đoàn công tác, việc xây dựng nông thôn mới tại 20 xã phải được cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, mức độ đạt các tiêu chí và những khó khăn, vướng mắc, đồng chí yêu cầu từng địa phương xác định rõ phần việc cần làm, huy động nguồn lực phù hợp và theo sát tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, nhất là Bí thư Đảng ủy, phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hằng tháng. Kế hoạch thực hiện cần bảo đảm tinh thần “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát. Đảng ủy các xã kiểm tra tiến độ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các địa phương khẩn trương xác định tiêu chí đã đạt, chưa đạt để sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực. Những tiêu chí ít phụ thuộc vào ngân sách nhà nước cần được chủ động hoàn thành trước; đồng thời tập trung vào các tiêu chí có tính quyết định như an ninh trật tự, thu nhập bình quân đầu người. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của người dân phải trên tinh thần tự nguyện, công khai.

Cùng với đó, Đảng ủy các xã phê duyệt kế hoạch để MTTQ chủ trì, phối hợp với các đoàn thể triển khai những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường giao thông, xây dựng chợ văn minh, khu dân cư an toàn. Mỗi hoạt động cần rõ địa bàn, lực lượng, nhiệm vụ; duy trì và nhân rộng cách làm hiệu quả, tránh ra quân hình thức.

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu mà còn phải nâng chất những tiêu chí đã đạt, cải thiện diện mạo nông thôn, điều kiện nhà ở và thu nhập để người dân thấy rõ lợi ích, chủ động tham gia.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh điều hành thực hiện chương trình nông thôn mới; những vướng mắc vượt thẩm quyền phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến sớm nhất.